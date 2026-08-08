Detectan 2 drones sobre base militar alemana tras hallar dron con explosivos en aeropuerto

Dos drones fueron avistados volando sobre una base militar alemana en la parte occidental del país a principios de esta semana, apenas dos días después que se encontrara un dron con explosivos en un aeropuerto clave de carga, informó el sábado el Ejército alemán.

La vigilancia de seguridad en la base de la Bundeswehr en Mechernich reportó haber visto dos drones alrededor de las 22:00 del jueves, según un comunicado del Mando Conjunto de Fuerzas de Alemania. Los avistamientos fueron confirmados y se desplegaron fuerzas de la policía militar en el lugar.

Los militares indicaron que el Departamento de Policía de Euskirchen abrió una investigación. La policía no ha respondido a una solicitud de comentarios y los militares no difundieron más detalles.

Últimamente, se han reportado con mayor frecuencia avistamientos de drones sobre aeropuertos civiles y de carga. El año pasado, misteriosos vuelos de drones sobre el espacio aéreo de países miembros de la Unión Europea alarmaron a la población y a las autoridades, y también provocaron la cancelación de decenas de vuelos, lo que dejó varados a miles de pasajeros.

El avistamiento del jueves de los dos drones se produjo después que se encontrara un dron con explosivos en el aeropuerto alemán de Leipzig/Halle poco antes de la medianoche del martes. El artefacto fue desactivado, pero el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, advirtió que el incidente planteó una “nueva calidad de peligro”.

Leipzig/Halle es un importante centro de carga internacional y de apoyo a Ucrania. Entre los aviones que lo utilizan con regularidad figuran aeronaves de transporte Antonov ucranianas.

También alberga la Solución Internacional de Transporte Aéreo Estratégico de la OTAN, o SALIS, que actualmente opera casi todos los días para entregar equipos a los grupos de combate de la OTAN a lo largo de su flanco oriental, desde Finlandia hasta Rumania, y para apoyar misiones de la Unión Europea y de países de la alianza.

En 2024, un artefacto incendiario se activó en un centro logístico del aeropuerto y prendió fuego a un contenedor de carga, como parte de un plan que, según sospechan autoridades de seguridad occidentales, fue organizado por la inteligencia rusa.

Autoridades occidentales han acusado a Rusia y a sus aliados de escenificar decenas de ataques y otros incidentes en toda Europa desde la invasión a gran escala de Ucrania hace más de cuatro años.

La embajada de Rusia en Alemania calificó el viernes el incidente del dron en Leipzig como parte de una “nueva ola de histeria antirrusa en Alemania”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.