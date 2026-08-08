Primeros ataques con explosivos en nuevo gobierno de Colombia tras anuncio de mano dura a ilegales

Un día después de que el conservador Abelardo de la Espriella asumiera la presidencia de Colombia se registró un ataque con explosivos en el suroeste del país, uno de los primeros hechos de este tipo ocurridos durante su gobierno, informó el sábado el Ejército.

La explosión ocurrió en la caseta de peaje de Mandiva, ubicada en la vía Panamericana, la principal arteria vial del suroeste. El Ejército detalló que dos vigilantes que cuidaban la infraestructura sufrieron heridas leves.

En las casas ubicadas a pocos metros del peaje las familias despertaron en la madrugada con el estruendo. Elizabeth Zapata, de 57 años, relató a The Associated Press entre lágrimas que sintió que la onda explosiva los “alzó de la cama” y las ventanas estallaron. Sus familiares, que viven con varios niños, “llegaron llenas de vidrios en la espalda, que se les habían metido” en la piel.

En su reporte, el Ejército agregó que, según uno de los vigilantes, se trató de la detonación de un vehículo que fue abandonado por una persona, la cual huyó en una motocicleta. En el peaje se veían dispersas las partes del vehículo, incluido el chasis calcinado.

De acuerdo con información preliminar del Ejército, el ataque habría sido perpetrado por las facciones Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado.

“Esta no es una acción aislada, es sistemática. Varias acciones terroristas se han generado sobre este corredor de la vía Panamericana, donde en meses anteriores una bomba terminó con la vida de 21 campesinos ”, declaró a la prensa internacional el gobernador de Cauca, Jorge Octavio Guzmán, quien considera que los ataques pretenden aislar al departamento para mantener el control sobre las miles de hectáreas de hoja de coca cultivadas.

Tras el ataque se reforzó la seguridad en la caseta de peaje con militares que, junto a canes entrenados, recorrían el área para descartar la presencia de otros artefactos explosivos, indicó el Ejército en la red social X.

Guzmán señaló que la víspera, en un consejo de seguridad realizado con De la Espriella, hablaron sobre acciones sotenidas en la vía Panamericana con “pie de fuerza” permanente en los "sitios críticos”, lo cual pidió realizar de manera urgente.

“Atacar la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos. A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad”, advirtió De la Espriella en X.

El ataque sucedió en la vía del departamento de Cauca que comunica con Valle del Cauca, cuya capital, Cali, fue la anfitriona del acto de juramentación De la Espriella, en una ceremonia en que delineó su política de seguridad.

Por otro lado, la policía informó el sábado que hacia la medianoche falleció un agente tras un ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones contra la estación de policía de San Roque, en el departamento del Cesar, ubicado en el norte del país, e indicó que ya se investiga para determinar quiénes son los autores.

Traslado de prisioneros

De la Espriella —quien descartó el diálogo con los grupos armados impulsado por su antecesor Gustavo Petro — anunció el sábado el traslado de 117 prisioneros vinculados a los procesos de paz del gobierno anterior hacia prisiones de máxima seguridad.

Se trata de una medida que busca “recuperar el control permanente de las cárceles” y “contener cualquier capacidad de las estructuras criminales” para coordinar acciones ilícitas desde las prisiones, según indicó el Instituto Nacional Penitenciario en un comunicado.

Los reos fueron llevados a ocho centros penitenciarios de alta seguridad en las ciudades de Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

El gobierno ejercerá el control en las prisiones “con autoridad y dentro del marco constitucional”, aseveró la institución estatal.