Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia y deja al menos 77 muertos y varios atrapados

Al menos 77 personas murieron tras un potente terremoto que azotó el oeste de Colombia, derribó edificios en varias ciudades y dejó a otras atrapadas entre los escombros.

El terremoto, de magnitud 7,4, se produjo cerca de San José del Palmar, a unas 241 kilómetros al oeste de Bogotá, a las 7:34 a. m., hora local, del lunes, y las sacudidas se sintieron en las principales ciudades de todo el país.

La mayor cantidad de víctimas mortales se registró en la provincia occidental de Risaralda, en la región cafetera de Colombia, donde las autoridades informaron de 42 fallecidos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico desaconsejó todos los viajes que no fueran imprescindibles a algunas zonas de Colombia, informó del cierre de seis aeropuertos y advirtió de la posibilidad de réplicas.

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El terremoto se produjo pocos días después de que el populista de extrema derecha Abelardo de la Espriella jurara el cargo de presidente y sumió al nuevo Gobierno en su primera gran crisis.

open image in gallery Los vecinos rebuscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto, en Cali, este lunes ( Reuters )

Al menos 18 personas murieron en Pereira, según informó el alcalde Mauricio Salazar a Caracol Radio, mientras que otras siguen atrapadas en edificios derrumbados.

Otras dos personas fallecieron en Manizales, informó el alcalde Jorge Eduardo Rojas en una entrevista con Blu Radio. Aún no se confirmó la cantidad de heridos.

Una persona murió en Buenaventura, el principal puerto colombiano del Pacífico, cuando un edificio se derrumbó y dejó atrapadas a varias personas, según informaron las autoridades.

Y la gente sigue atrapada en Cali, una de las ciudades más grandes de Colombia, después de que se derrumbaron más de 24 edificios, según declaró el alcalde Alejandro Eder.

open image in gallery La gente busca supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia ( AFP/Getty )

Añadió que la ciudad había solicitado a las autoridades de Bogotá y Medellín que enviaran equipos de emergencia para apoyar las labores de rescate.

“Hasta el momento, dos personas ya fueron rescatadas con vida: una anciana y una niña. Hay más personas atrapadas”, declaró Eder a Blu Radio.

“Tenemos al menos 12 puntos críticos y 25 estructuras colapsadas a las que estamos respondiendo”.

De la Espriella dijo en un video filmado mientras volaba a Bogotá que suspendía sus actividades previstas para liderar los esfuerzos de coordinación de emergencia desde la capital.

open image in gallery La catedral de Manizales fue uno de los edificios que resultaron dañados por los temblores ( AFP/Getty )

La autoridad de aviación civil de Colombia informó que los vuelos fueron suspendidos en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura mientras los inspectores verificaban posibles daños estructurales.

Las declaraciones iniciales sugerían que la profundidad del terremoto era de 79 km, antes de que esta cifra se elevara a 96 km y la magnitud del temblor aumentara a 7,4.

Testigos presenciales en el estado fronterizo venezolano de Táchira y en la ciudad centro-occidental de Barquisimeto informaron que el terremoto se había sentido allí.

Tras el incidente, no se emitió ninguna alerta de tsunami, según confirmó el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

La agencia colombiana de gestión de desastres recibió informes de nueve departamentos y de las 32 capitales departamentales donde se sintió el terremoto, lo que provocó evacuaciones e informes de daños.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia informó que está en comunicación con las autoridades locales para evaluar los posibles daños, pero que no se informaron daños importantes en la capital.

open image in gallery La gente busca supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Cali ( AFP/Getty )

La región fue azotada por dos devastadores terremotos cerca de Caracas, Venezuela, en junio, que dejaron más de 6.000 muertos. Testigos declararon a Reuters que sintieron los temblores en el estado fronterizo de Táchira y en la ciudad de Barquisimeto, en el centro-oeste del país.

La ubicación de Colombia en el Cinturón de Fuego del Pacífico la hace altamente susceptible a los terremotos. El Cinturón de Fuego es una zona donde convergen las placas tectónicas de la Tierra, y allí se producen alrededor del 90 por ciento de los terremotos más grandes del planeta.

El terremoto más devastador del país ocurrió en agosto de 1868 y causó la muerte de alrededor de 70.000 personas.

Traducción de Olivia Gorsin