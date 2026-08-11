Parlamento de Hungría nombra a András Baka presidente en purga de la era Orbán

El Parlamento de Hungría eligió como presidente el martes a András Baka, expresidente del Tribunal Supremo, mientras el nuevo gobierno desmantela las estructuras de poder dominantes bajo la administración de Viktor Orbán.

Los legisladores del gobernante partido Tisza eligieron a Baka en una votación secreta, con 140 votos a favor y seis en contra, sin abstenciones, mientras el partido ultraderechista Fidesz de Orbán boicoteó la votación.

Baka debe prestar juramento el 19 de agosto. El cargo de presidente en Hungría es en gran medida ceremonial, aunque sí tiene la facultad de devolver proyectos de ley a los legisladores o enviarlos al Tribunal Constitucional para su revisión.

Baka dice que el cambio no debe incluir venganza

El gobierno del primer ministro Peter Magyar ha sostenido que la depuración de funcionarios nombrados durante el tiempo de Orbán es necesaria para restaurar las normas democráticas y la integridad institucional que se erosionaron durante su mandato.

Orbán y Fidesz han acusado al nuevo gobierno de "tiranía", algo que Magyar y Tisza niegan.

En declaraciones en el Parlamento tras su elección, Baka criticó el desempeño de los cuatro gobiernos consecutivos de Orbán y manifestó que uno de los mayores desafíos que enfrenta Hungría era la profunda polarización social y política durante los 16 años del exlíder en el poder.

Baka añadió que, si bien los abusos legales y financieros del pasado deben investigarse y perseguirse penalmente y deben restaurarse las instituciones democráticas, el cambio político no debe llegar mediante la “venganza”.

“Este país no puede construir un futuro común mientras sus ciudadanos se vean unos a otros como enemigos”, declaró, agregando : “El cambio político no debería significar que, a partir de ahora, la gente tenga que tener miedo, guardar silencio o sentirse como extraños en su propio país”.

Primero, el partido gobernante tuvo que destituir al presidente anterior

Desde que asumió el cargo en mayo, la administración de Magyar se ha puesto a desmantelar la “mafia” de Orbán, al destituir a numerosos designados políticos y jefes de instituciones que, según se considera, facilitaron el gobierno autocrático del primer ministro anterior.

El nuevo gobierno ha suspendido el servicio informativo de la televisión y la radio públicas de Hungría —acusándolos de ser una “fábrica de propaganda” para el partido de Orbán— y cerró la Oficina de Protección de la Soberanía de Hungría, una autoridad que los opositores de Orbán consideran una herramienta para intimidar a críticos y silenciar a medios independientes.

También ha impulsado reformas judiciales, creó una oficina destinada a investigar abusos financieros durante el gobierno de Orbán e impuso un límite de mandato de 12 años para los legisladores y un límite de ocho años para los primeros ministros.

La elección de Baka se produjo tras semanas de forcejeo por parte de Tisza para destituir al presidente de la era Orbán, Tamás Sulyok, quien fue nominado y confirmado por el partido de Orbán en 2024.

Magyar, quien se ha referido a Sulyok como “la marioneta de Orbán”, había pedido al expresidente que renunciara después de que él y Tisza ganaran las elecciones en abril. Tras la negativa de Sulyok, Tisza aprobó una enmienda constitucional que puso fin a su mandato, la cual Sulyok firmó a regañadientes en julio.

Baka había sido destituido como presidente del Tribunal Supremo bajo Orbán

Baka, de 74 años, formó parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1991 a 2008. Fue presidente del Tribunal Supremo de 2009 a 2011, pero el gobierno de Orbán lo destituyó tres años antes del final de su mandato.

Baka llevó su destitución ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que determinó en 2014 que el gobierno de Orbán había vulnerado sus derechos y que su cese estaba vinculado a sus críticas a las reformas judiciales del gobierno.

Ha sido profesor visitante o conferencista en numerosas universidades de Estados Unidos, entre ellas la Universidad de Virginia, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Columbia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.