Laura Loomer se reúne con Zelenskyy en Ucrania tras modificar su postura sobre la guerra

Laura Loomer, una ferviente aliada del presidente Donald Trump con una reputación de efectuar comentarios incendiarios en redes sociales, se reunió el jueves con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy tras dar un giro dramático en su posición sobre la guerra, lo cual podría tener repercusiones políticas en Washington.

Loomer pasó años minimizando la invasión de Rusia a Ucrania y amplificando propaganda rusa ante sus casi 2 millones de seguidores. Esta semana cambió de parecer.

“Acabo de vivir mi primera alarma antiaérea en Ucrania. Sirenas que sonaban. Esto es cosa de todos los días para cada ucraniano”, escribió Loomer en la red social X durante su visita al país. “A menudo yo decía que no me importaba. Viéndolo en retrospectiva, no fue muy amable de mi parte decir eso”.

“Necesitamos tener claridad moral”, añadió el jueves.

Fue un cambio de posición sorprendente para una mujer que había pasado años criticando el apoyo de Estados Unidos a la defensa de Ucrania, declarando que era “un país lleno de apologistas nazis” —una afirmación utilizada por Rusia para justificar su invasión de años— y “dirigido por un apologista yihadista”.

El escepticismo hacia Ucrania ha sido compartido por otros importantes influencers conservadores, incluido Tucker Carlson, exconductor de Fox News. El tema se convirtió en un importante punto de fricción entre republicanos más tradicionales, como el exvicepresidente Mike Pence, y la base que respalda a Trump incondicionalmente. El vicepresidente JD Vance estuvo entre los críticos más tempranos y más vehementes de la continuidad de la ayuda militar de Estados Unidos al país, y él y Trump chocaron con Zelenskyy en una acalorada reunión en el Despacho Oval.

No estaba claro qué motivó el viaje de Loomer ni cómo organizó la reunión con Zelenskyy, que ella promocionó como una entrevista para su programa en Rumble, “Loomer Unleashed”.

Publicó una foto de ambos y más tarde un fragmento de la entrevista, en el que le preguntó a Zelenskyy sobre el enfrentamiento en el Despacho Oval y sobre cómo su relación con Trump parecía haber mejorado desde entonces. Zelenskyy atribuyó el deshielo a una breve conversación en el Vaticano, a la que calificó como un “momento histórico, porque cambiamos las relaciones durante 15, 20 minutos”.

Loomer y la Casa Blanca no respondieron a solicitudes de comentarios sobre el viaje, pero Trump le dio su visto bueno en redes sociales.

“¡Muy bien!”, escribió el mandatario el jueves por la noche.

La reunión fue confirmada previamente por Dmytro Lytvyn, portavoz de Zelenskyy, quien señaló que ninguna institución del gobierno ucraniano había organizado la visita. Agregó que la oficina presidencial se enteró por primera vez de que Loomer estaba en Ucrania a través de redes sociales.

“Es realmente importante que @LauraLoomer esté en Ucrania y vea las cosas con sus propios ojos, tal y como son”, había escrito la oficina de Zelenskyy el martes.

“Se necesita valentía para venir a Ucrania y no dejarse disuadir por la propaganda rusa ni las sirenas de alarma antiaérea. Gracias, Laura”, añadió la oficina el jueves.

Además de la reunión con Zelenskyy, Loomer también visitó la Catedral de la Dormición del Lavra de Kiev-Pechersk, uno de los monumentos religiosos más significativos del país, que fue atacado por Rusia el mes pasado.

El ataque al complejo monástico de cúpulas doradas en el corazón de Kiev, también conocido como el Monasterio de las Cuevas, provocó un incendio que causó daños significativos en el interior y el exterior, según la UNESCO. Zelenskyy lo había calificado como “el mayor crimen hasta ahora de Moscú contra la cultura cristiana”.

Rusia negó su responsabilidad en el ataque y afirmó, sin aportar pruebas, que el complejo fue alcanzado por uno de los misiles de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense de Ucrania, al sostener que podría haberse desviado de su trayectoria debido a su antigüedad.

En un video grabado desde el interior de la iglesia, Loomer acusó al presidente ruso Vladímir Putin de hipocresía por presentar a Rusia como procristiana.

“Simplemente no creo que se le deba permitir decir que está protegiendo el cristianismo si está intentando atacar a Jesucristo con drones”, manifestó.

Sergiy Kyslytsya y Tetyana Berezhna, dos altos funcionarios ucranianos, estuvieron entre quienes se reunieron con Loomer y la acompañaron en la visita.

La reunión se llevó a cabo en medio de continuas hostilidades entre Rusia y Ucrania, que en los últimos meses han quedado opacadas por la guerra contra Irán.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijo el jueves, en una reunión anual de ministros de Relaciones Exteriores en Manila, que el gobierno está en condiciones de ayudar a poner fin a la “guerra sin sentido” en Ucrania, pero reconoció que no había un camino rápido hacia un acuerdo.

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Colvin informó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.