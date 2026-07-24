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Tormentas atribuidas a El Niño azotan Chile y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Las tormentas impulsadas por el fenómeno El Niño azotaron el norte de Chile y causaron inundaciones y deslaves letales que aislaron comunidades y provocaron una declaración de estado de emergencia.

Un velero con ayuda humanitaria procedente de Europa llegó a La Habana y organizaciones católicas distribuyeron donaciones estadounidenses mientras la crisis económica en Cuba empeora.

Deportistas de 37 naciones llegaron a Santo Domingo, República Dominicana, para el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el evento multideportivo regional más antiguo del mundo.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 17 y el 23 de junio de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca en la Ciudad de México.

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Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

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