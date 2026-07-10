La UE exige que Facebook e Instagram eliminen funciones de diseño que considera adictivas

La Unión Europea acusó a Meta el viernes de incumplir su ley sobre redes sociales al diseñar Facebook e Instagram para enganchar a los usuarios, y exigió que desactive “funciones clave adictivas” como el desplazamiento infinito.

El brazo ejecutivo de la UE presentó un nuevo conjunto de cargos contra Meta Platforms como parte de su investigación en virtud del estricto marco normativo digital del bloque de 27 países, conocido como la Ley de Servicios Digitales. El amplio conjunto de regulaciones de Bruselas exige que las plataformas tecnológicas protejan a los usuarios de internet bajo amenaza de cuantiosas multas.

La Comisión Europea afirmó que Meta no evaluó adecuadamente los riesgos que sus funciones de diseño suponen para la salud física y mental de los usuarios, incluidos los menores. Y aunque la empresa cuenta con herramientas y controles para ayudar a gestionar el uso de Facebook e Instagram, indicó que eran fáciles de eludir, desactivar o resultaban técnicamente difíciles de utilizar.

Meta “necesita implementar cambios de diseño” en Instagram y Facebook, como desactivar “funciones clave adictivas” como la reproducción automática de videos y el desplazamiento infinito para que no estén activadas de forma predeterminada, señaló la comisión en sus conclusiones preliminares.

Meta tiene ahora la oportunidad de responder y defenderse antes de que la comisión emita su decisión final, que podría derivar en una multa de hasta el 6% de los ingresos anuales globales de la empresa.

Meta afirmó el viernes que las conclusiones preliminares no reconocen las medidas que la empresa ya ha tomado para proteger a los adolescentes.

“Desde que comenzó esta investigación, lanzamos las Cuentas para Adolescentes que protegen automáticamente a los jóvenes y dan el control a los padres, permitiéndoles bloquear el acceso a Instagram por la noche y limitar el tiempo diario de pantalla a solo 15 minutos”, señaló la empresa en un comunicado preparado: “Compartimos el compromiso de la Comisión Europea de ofrecer a los adolescentes experiencias en línea seguras y positivas y seguiremos colaborando de manera constructiva con ellos”.

Europa está comprometida con hacer cumplir su legislación, que responsabiliza a las plataformas por las funciones de diseño adictivas, manifestó Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la comisión encargada de supervisar el ámbito tecnológico.

“Proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales”, expresó Virkkunen en una declaración escrita.

Las funciones de diseño de Facebook e Instagram, incluidas las recomendaciones personalizadas y las notificaciones push, ofrecen un flujo interminable de contenido, poniendo el cerebro de los usuarios en “piloto automático” y alimentando un uso compulsivo, indicó la comisión.

Por otra parte, los controles de tiempo de pantalla que los padres pueden imponer en los dispositivos de sus adolescentes pueden “descartarse fácilmente” y no se traducen en una reducción significativa del uso, señaló la comisión. Y los controles se ven socavados por los conocimientos técnicos, el tiempo y el esfuerzo que los padres necesitan para comprenderlos y utilizarlos, añadió.

Los cambios de diseño propuestos por la comisión también incluyeron encontrar mejores maneras de fomentar pausas del tiempo de pantalla y modificar el sistema de recomendación de contenidos para que esté menos “orientado a la interacción”.

Las conclusiones preliminares son los cargos más recientes desde que Bruselas inició su investigación en 2024, ante la preocupación de que el gigante de las redes sociales no estuviera haciendo lo suficiente para proteger a los menores en internet.

La UE dijo a principios de este año que Meta no había logrado impedir que niños menores de 13 años —la edad mínima establecida por la empresa para usar Facebook e Instagram— se registraran. También sostuvo que Meta no estaba haciendo lo suficiente para identificar y eliminar a los usuarios menores de edad después de que hubieran abierto cuentas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.