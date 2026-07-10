Once muertos en uno de los incendios forestales más mortíferos de España

Un incendio forestal en el sur de España dejó al menos 11 muertos, convirtiéndose en uno de los más mortíferos registrados en el país, en medio de crecientes temperaturas en gran parte del territorio nacional, informaron autoridades el viernes.

Varios de los fallecidos por el incendio en Almería fueron hallados dentro de vehículos calcinados, según reportaron medios locales. Ocho personas más resultaron heridas en las llamas, que combatían 150 bomberos y 220 soldados de la unidad militar de emergencias de España.

Las autoridades regionales de emergencias dijeron que aparentemente había cuatro británicos entre las víctimas. El líder regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, declaró a la radiodifusora Cadena Ser que 19 personas están desaparecidas.

Las autoridades informaron anteriormente que 12 personas habían muerto, pero revisaron la cifra de fallecidos el viernes por la mañana.

El incendio provoca evacuaciones y cierres de caminos

El fuego se desató en una aldea en una zona semiárida, cerca de las montañas de la Sierra de Los Filabres. Las autoridades no han confirmado la causa, pero dijeron que las personas que llamaron para reportarlo señalaron que una línea eléctrica caída había provocado fuego, el cual se propagó rápidamente a un bosque cercano.

Las llamas también provocaron el cierre de caminos, mientras que 1.000 residentes fueron evacuados, según los servicios de emergencia.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias, escribiendo en la red X sobre su “inmensa tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería”.

España vuelve a enfrentar un calor intenso

España ha enfrentado olas de calor frecuentes y severas en los últimos años, con temperaturas que a menudo superan los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit). El viento, las altas temperaturas y la escasa lluvia favorecen que pequeños fuegos forestales crezcan hasta convertirse en incendios fuera de control.

En junio, la nación experimentó varios días de calor récord, con más de 1.000 muertes adicionales atribuidas al calor.

Partes de Europa occidental enfrentan su tercera ola de calor en seis semanas.

Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo, con temperaturas que aumentan el doble de rápido que el promedio mundial desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea. A nivel mundial, el 2025 fue el tercer año más caluroso registrado, trayendo consigo varias olas de calor intensas en todo el continente.

Los científicos advierten que el cambio climático —causado en parte por la quema de combustibles como la gasolina, el petróleo y el carbón— está exacerbando la frecuencia e intensidad del calor y la sequedad, haciendo que ciertas regiones sean más vulnerables a los incendios forestales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.