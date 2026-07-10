Policía griega arresta a 3 vinculados a atentados mortales contra políticos

La policía antiterrorista griega arrestó a tres personas el viernes en relación con una serie de ataques con bombas incendiarias contra políticos del partido conservador que dejaron un muerto y cuatro heridos, informaron las autoridades.

Los atentados, perpetrados antes del amanecer en la ciudad norteña de Salónica el 1 de julio, tuvieron como objetivo las viviendas de miembros del gobernante partido conservador Nueva Democracia. La madre, de 72 años, de la candidata parlamentaria Afroditi Nestora murió cuando una bomba rudimentaria hecha con cartuchos de gas para acampada explotó debajo del auto de Nestora, que estaba estacionado en la entrada de su edificio de apartamentos.

Nestora sufrió quemaduras y salió brevemente del hospital el jueves para asistir al funeral de su madre. Su padre y dos residentes del edificio también resultaron heridos.

Otros dos ataques esa misma noche, dirigidos contra otros miembros de Nueva Democracia, causaron daños pero no dejaron heridos.

“Un día después del funeral de Vagia Nestora, el Estado honra su memoria llevando, como nos habíamos comprometido a hacer, a los terroristas ante la justicia", declaró ante el Parlamento el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, quien también es el líder de Nueva Democracia. "Es la respuesta de la democracia a la violencia. La única respuesta de la democracia a la violencia”.

Grecia tiene un largo historial de violencia con motivación política que se remonta a la década de 1970, con grupos extremistas internos que han llevado a cabo atentados con bombas de pequeña escala, por lo general contra símbolos de poder o contra la propiedad de políticos, policías u otras figuras de autoridad. Muchos utilizan artefactos explosivos rudimentarios, a menudo hechos con cartuchos de gas para acampada, que en su mayoría causan daños pero no heridos.

Aunque los grupos más activos en las décadas de 1980 y 1990 han sido desmantelados, han surgido otros nuevos.

La policía indicó que los detenidos fueron un hombre de 29 años en Salónica y una mujer de 26 años en la isla sureña de Creta, sospechosos de estar implicados en el atentado en la vivienda de Nestora. Otro hombre fue arrestado bajo sospecha de haber ocultado a ambos en su apartamento.

Una mujer tesalonicense murió en mayo de 2025 cuando una bomba que llevaba explotó en sus manos. Las autoridades señalaron que la mujer, de 38 años, tenía la intención de colocar el artefacto fuera de un banco. Dos meses después, una bomba explotó en Salónica fuera de la vivienda del presidente de la asociación griega de guardias penitenciarios. Él resultó ileso, pero otras dos personas sufrieron heridas leves por cristales rotos.

Una bomba colocada cerca de las oficinas de la principal empresa ferroviaria de Grecia explotó en abril del año pasado en un concurrido distrito del centro de Atenas, causando daños pero sin heridos. El atentado ocurrió en medio de una amplia indignación pública por un desastre ferroviario en 2023 que dejó 57 muertos. Un nuevo grupo extremista se atribuyó la autoría de ese ataque.

Un agente de policía que custodiaba la vivienda de un alto juez en Atenas resultó herido en junio de 2024 en un ataque con una bomba de gasolina.

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Becatoros reportó desde Atenas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.