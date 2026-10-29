Vladimir Putin aseguró que Rusia está preparada para una posible guerra con Europa, aunque insistió en que no desea un enfrentamiento.

El presidente ruso afirmó que Moscú respalda cualquier iniciativa destinada a restablecer las relaciones con los países europeos, al referirse a las conversaciones telefónicas que mantuvo el martes con los líderes de Noruega y Finlandia.

Sin embargo, lanzó una inquietante advertencia: si las tensiones llegan a convertirse en un conflicto armado, no habrá vencedores.

Putin también sostuvo que Rusia no quiere que el mar Báltico atraviese una crisis similar a la del estrecho de Ormuz.

Sus declaraciones se produjeron en medio del malestar de varios gobiernos europeos después de que los líderes de Noruega y Finlandia rompieran con la práctica de evitar el contacto directo con Putin.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, mantuvieron conversaciones que describieron como “francas y sustanciales” con el mandatario ruso, en un intento por influir en la postura del Kremlin mientras continúa la guerra en Ucrania.

Støre explicó que tanto él como Stubb habían “subrayado la importancia de reducir las tensiones” y reiterado su firme apoyo a Ucrania.

No obstante, la iniciativa provocó críticas entre otros dirigentes nórdicos, incluida la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quienes pidieron a los líderes europeos “mantenerse unidos” frente a la guerra en Ucrania.

Vladimir Putin aseguró que Rusia está preparada para una posible guerra con Europa, aunque afirmó que Moscú no busca un enfrentamiento ( AP )

Por su parte, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, señaló que otros mandatarios europeos también habían expresado su sorpresa por no haber sido informados previamente de las conversaciones.

Las advertencias sobre una posible escalada del conflicto coinciden con un aumento de la preocupación por la seguridad en el Reino Unido.

A principios de esta semana, el secretario de Defensa británico, Wes Streeting, advirtió que el país debía prepararse para la posibilidad de una guerra en un plazo de 1.000 días, mientras el Gobierno recomendaba a la población contar con reservas de alimentos enlatados y agua embotellada.

En un artículo publicado en The Telegraph, Streeting sostuvo que los adversarios del Reino Unido podrían estar en condiciones de lanzar un ataque contra el país para 2030.

Mientras tanto, la guerra en Ucrania continúa cobrando víctimas civiles.

El jueves, un dron ruso equipado con un motor a reacción impactó contra dos trenes detenidos en una estación del centro de Ucrania, dejando al menos 13 muertos y otros diez heridos, según informaron las autoridades.

El ataque ocurrió pese a que Moscú y Kiev mantienen desde el martes una tregua limitada en una ciudad devastada del sur de Ucrania y sus alrededores. Ambas partes continúan enfrentadas en una guerra que comenzó con la invasión rusa a gran escala hace más de cuatro años.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó de “horrible ataque” el bombardeo contra los trenes de pasajeros en Dnipró.

Los anteriores intentos de alcanzar un alto el fuego no lograron prosperar o dieron lugar a treguas que se rompieron poco después de entrar en vigor.

Traducción de Leticia Zampedri