Putin, empequeñecido por el líder más alto del mundo, estrecha la mano del presidente de 2,03 metros

Tacones altos ocultos, ángulos de cámara controlados y guardaespaldas de menor estatura: estos son algunos de los métodos que, según se informa, el presidente ruso Vladimir Putin utilizó para ocultar su verdadera estatura.

Pero Putin no tenía dónde esconderse cuando se encontraba junto a Daniel Chapo, el imponente presidente de Mozambique, de 2,03 metros de altura, considerado el líder mundial más alto. Con su relativamente baja estatura de 1,70 metros, Putin no podía competir.

Los dos líderes se estrecharon la mano en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Foro de Países Exportadores de Gas celebrada el martes en el Gran Palacio del Kremlin en Moscú.

open image in gallery El presidente ruso, Vladímir Putin, saluda al presidente de Mozambique, Daniel Chapo ( AFP/Getty )

Posteriormente, Chapo compartió fotografías en las que se lo veía dominando a Putin. Sin embargo, los fotógrafos oficiales del presidente compartieron una versión tomada desde un ángulo inferior que lo hacía parecer más alto.

El aparente intento de Putin de ocultar su estatura fue objeto de burla en las redes sociales, donde la gente representó a Chapo como el mago Gandalf de El Señor de los Anillos y a Putin como un hobbit descalzo.

Su estatura suele llamar la atención cuando posa junto a celebridades y dignatarios en reuniones y ceremonias de entrega de premios en el Kremlin.

A lo largo de los años, varios informes afirmaron que toma todo tipo de medidas para parecer más alto.

open image in gallery Chapo mide 2,03 metros, más de medio metro que el líder ruso ( Reuters )

Yuri Shvets, uno de sus antiguos compañeros de clase en el elitista Instituto Andropov de la KGB, describió anteriormente a Putin como un hombre inseguro cuya obsesión con su baja estatura marcó tanto su carrera como su estilo de liderazgo.

Le contó a Gordonua que se sentía “literalmente atormentado” por su baja estatura y añadió que “las inseguridades nunca lo abandonaron”.

Ahora crítico del Kremlin, Shvets recordó las negociaciones de Minsk de 2015, donde Putin parecía visiblemente incómodo sentado junto a líderes occidentales más altos como Angela Merkel y François Hollande.

open image in gallery Chapo se reunió con Putin en el Gran Palacio del Kremlin, en Moscú, esta semana ( AFP/Getty )

“Parecía un colegial entre adultos”, dijo. “Ese tipo de complejo psicológico no desaparece, te define”.

A lo largo de su presidencia, Putin intentó mantener una imagen de hombre de acción: cabalgando sin camisa en Siberia, participando en sesiones fotográficas de judo, posando con fusiles Kalashnikov y realizando otras acrobacias escenificadas, incluido un chapuzón en un lago helado en 2018 para celebrar la Epifanía ortodoxa.

Está diseñado para presentarlo como un líder sano y resuelto, en contraste con las percepciones tradicionales sobre el envejecimiento de la población rusa.

open image in gallery Putin apareció a menudo en fotografías como esta para contribuir a forjar su imagen ( AFP/Getty )

En 2022, el exprimer ministro británico Boris Johnson sugirió que la aparente obsesión de Putin por proyectar una imagen machista pudo haber contribuido a que declarara la guerra a Ucrania.

Johnson describió al líder como un “ejemplo perfecto de masculinidad tóxica”.

“Si Putin fuera mujer, que obviamente no lo es, pero si lo fuera, realmente no creo que se hubiera embarcado en una guerra de invasión y violencia tan descabellada y machista como lo hizo”, dijo.

Traducción de Olivia Gorsin