Oposición en Polonia plantea conversaciones para salirse de la UE

Un año antes de las elecciones generales en Polonia, el principal líder de la oposición sugirió que los países gobernados por partidos nacionalistas podrían abrir negociaciones para abandonar la Unión Europea con el fin de presionarla para devolver competencias a los Estados miembros.

“La Unión Europea debe cambiar. Esta es mi profunda convicción, compartida por mi partido y, creo, por muchísimos polacos”, manifestó Jarosław Kaczyński, líder del partido nacional-conservador Ley y Justicia, el miércoles en un foro económico en el sur de Polonia.

Sostuvo que las instituciones de la UE tienen demasiada influencia, pero que las próximas elecciones en Francia y España, que podrían llevar al poder a políticos de extrema derecha, podrían abrir el camino para conversaciones sobre cambios.

Planteó varias posibles reformas, entre ellas que parlamentarios nacionales supervisen con qué frecuencia los organismos de la UE violan las normas de la propia unión.

Pero, como último recurso, sugirió que los países podrían concluir un nuevo tratado que entraría en vigor en una fecha posterior y, al mismo tiempo, abrir negociaciones de retirada de la UE. Presentó esa opción como una forma de presionar a otros países y a los organismos de la UE para que acepten cambios.

Sus declaraciones desataron críticas de altos cargos del gobierno en Polonia.

“Jarosław Kaczyński acaba de anunciar que Polonia debería iniciar negociaciones sobre las condiciones para salir de la Unión Europea”, escribió en X el primer ministro Donald Tusk.

Kaczyński acusó a Tusk de tergiversar sus intenciones. Kaczyński replicó en X: “Queremos que la unión beneficie no a las élites, sino a los ciudadanos comunes”.

Polonia, un país clave en el flanco oriental de la OTAN y una de las economías de más rápido crecimiento de la UE, ha adquirido importancia estratégica en los últimos años, en parte por su papel crucial en el apoyo a Ucrania.

El partido de Kaczyński gobernó Polonia entre 2015 y 2023, lo que derivó en grandes conflictos con las instituciones de la UE por el Estado de derecho y los derechos humanos.

A un año de las elecciones generales, las encuestas indican que Kaczyński podría devolver a su partido al poder si se alía con grupos más pequeños de extrema derecha.

Kaczyński afirmó que la reforma de la UE que promueve se centraba en “mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, bajar los precios de la energía, reforzar la seguridad, aplicar una política migratoria responsable y una política económica y agrícola ambiciosa sin burocracia innecesaria”.

El ministro de Exteriores, Radosław Sikorski, dijo que las declaraciones de Kaczyński deberían ayudar a los votantes polacos a comprender las consecuencias de elegir a la extrema derecha.

“Le agradezco a Jarosław Kaczyński su honestidad”, declaró Sikorski.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.