Un fenómeno de El Niño extremo, también conocido como “súper El Niño”, podría provocar casi 900.000 muertes adicionales en todo el mundo en tan solo 10 meses, advierten los científicos climáticos en una nueva y alarmante predicción.

El Rastreador de Mortalidad por Calor de El Niño, elaborado por el Laboratorio de Impacto Climático (LIC) de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, pronostica el impacto humano de este fenómeno meteorológico. El Niño se produce cuando la temperatura media de la superficie del mar en el Pacífico central y tropical aumenta 2 °C o más por encima del promedio a largo plazo.

Los investigadores estiman que este patrón climático ya ha provocado 484.500 muertes adicionales relacionadas con el calor entre junio y septiembre de este año, y se prevén alrededor de 372.900 más para los próximos seis meses.

El mapa de seguimiento de la mortalidad muestra un desglose de los países más afectados, y se prevé que Nigeria registre el mayor número de fallecimientos. Según el LIC, los expertos predicen que la nación africana sufrirá más de 56.000 muertes adicionales en los próximos seis meses.

open image in gallery En Indonesia, la niebla tóxica provocada por la temporada de incendios forestales, agravada por El Niño, ha provocado un aumento de las enfermedades respiratorias y un deterioro de la calidad del aire ( AFP/Getty )

Se prevén otras 55.000 muertes relacionadas con el calor en la India, mientras que el sudeste asiático también se encuentra amenazado, con alrededor de 29.000 muertes pronosticadas en Indonesia.

Según las cifras, se prevé que China, Nigeria e India, por sí solas, representen más de un tercio de las muertes relacionadas con El Niño.

“Nuestra investigación pone en práctica nuevas capacidades de predicción para responder a una de las preguntas más urgentes a las que nos enfrentamos: ¿dónde es probable que el calor extremo cause víctimas mortales?”, declaró Michael Greenstone, cofundador del LIC.

“Poder anticipar los efectos mortales del calor extremo representa un gran avance. Significa que podemos identificar dónde las personas corren mayores riesgos y brindar a quienes toman las decisiones la oportunidad de actuar antes de que se pierdan vidas. El Rastreador proporciona esta información para el fenómeno de El Niño extremo que estamos viviendo actualmente”, explicó.

El número total de muertes adicionales por calor proyectado por el LIC ha aumentado drásticamente con respecto al informe de septiembre de 2026, tras las olas de calor extremas experimentadas por muchos países este verano.

“Ambos meses [agosto y septiembre] resultaron ser mucho más cálidos de lo previsto”, decía el comunicado, y añadía que “agosto fue el agosto más cálido, y septiembre el segundo septiembre más cálido registrado”.

Un fenómeno de El Niño normal se produce de forma irregular, cada dos a siete años, mientras que un super El Niño ocurre aproximadamente cada 10 a 15 años.

El fenómeno de El Niño intenso ya está afectando el clima a nivel mundial. Generalmente, trae consigo condiciones más húmedas y tormentosas a EE. UU., partes de Sudamérica y Europa durante el otoño y el invierno.

Asimismo, puede provocar largos periodos de sequía en Australia, Indonesia y el sur de Asia, llegando en ocasiones a sequías severas. En Indonesia, la bruma generada por la temporada de incendios forestales avivada por El Niño ha provocado un aumento de las enfermedades respiratorias en el país y un drástico deterioro de la calidad del aire en Singapur y Malasia.

Las temperaturas también pueden aumentar a nivel mundial debido al calor que se libera del océano a la atmósfera.

Muchas regiones experimentaron un verano de temperaturas récord este año, y la Tierra sufrió el agosto más caluroso registrado hasta la fecha, según la OMM (Organización Meteorológica Mundial).

Sin embargo, los expertos afirman que esto fue consecuencia del cambio climático y el calentamiento global, y no del fenómeno de El Niño, que normalmente produce sus mayores impactos desde finales de otoño hasta el invierno.

A principios de este año, un nuevo estudio sugirió que el fenómeno de El Niño se estaba intensificando debido al cambio climático provocado por el ser humano.

open image in gallery El mapa de calor global muestra las zonas de calentamiento del mar provocadas por El Niño el 18 de octubre ( NOAA/El Niño en vivo )

De acuerdo con un estudio publicado el jueves en la revista Science, los fenómenos de El Niño son más de un 36 % más intensos que antes del inicio de la era industrial a mediados del siglo XIX, y un aumento del 16 % en los últimos 40 años demuestra que este incremento se está acelerando.

“Eso es importante porque los fenómenos de El Niño intensos tienen un impacto mucho mayor en los riesgos y extremos climáticos a nivel mundial”, dijo la autora principal del estudio, Julia Cole, científica paleoclimática de la Universidad de Michigan.

“Cuando nos propusimos averiguar por qué podría estar sucediendo esto, comparamos nuestros datos con un registro de la temperatura global y descubrimos que el aumento en la intensidad de El Niño es muy similar al aumento de la temperatura global que se debe a causas humanas, como la quema de combustibles fósiles”, agregó.

Estas proyecciones también surgen tras un nuevo informe publicado en The Lancet por el proyecto Countdown on Health and Climate Change (Cuenta atrás sobre salud y cambio climático), que afirma que el calor extremo contribuyó a un récord de 710.000 muertes en 2023, y los investigadores atribuyen más del 70 % directamente al calentamiento global provocado por el ser humano.

Países con las mayores cifras de fallecimientos previstas (junio-marzo)

India: 160.000 (incluidos 55.200 en los próximos seis meses) China: 85.400 (incluidos 240 en los próximos seis meses) Nigeria: 69.700 (incluidos 56.100 en los próximos seis meses) Sudán: 53.200 (incluidos 14.700 en los próximos seis meses) Indonesia: 49.500 (incluidos 29.300 en los próximos seis meses) Brasil: 26.700 (incluidos 19.500 en los próximos seis meses) República Democrática del Congo: 24.700 (incluidos 11.300 en los próximos seis meses) Bangladesh: 18.400 (incluidos 6.700 en los próximos seis meses) Vietnam: 18.100 (incluidos 8.300 en los próximos seis meses) Chad: 17.000 (incluidos 17.300 en los próximos seis meses).

Traducción de Sara Pignatiello