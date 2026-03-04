Premier de Canadá califica la guerra en Irán de ejemplo extremo de un orden mundial fracturado

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, manifestó el miércoles que lamentaba que la guerra de Irán fuera un ejemplo extremo de un orden mundial en crisis, en el que los países actúan cada vez más sin respetar las normas y las leyes internacionales.

Carney realizó las declaraciones en el Lowy Institute, un centro de estudios de política internacional con sede en Sydney, durante la etapa australiana de una gira por tres países centrada en el comercio que comenzó en India. Pronunciará un discurso ante el Parlamento australiano el jueves, antes de volar a Japón el viernes.

“Desde el punto de vista geoestratégico, las potencias hegemónicas actúan cada vez más sin restricciones ni respeto por las normas o leyes internacionales, mientras otros cargan con las consecuencias. Ahora, los extremos de esta disrupción se están manifestando en tiempo real en Oriente Medio”, dijo Carney.

El líder canadiense retomó los temas que expuso en enero en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en un discurso que atrajo una amplia atención. Indicó que el orden mundial estaba atravesando una crisis y que las viejas normas basadas en reglas estaban siendo borradas.

Canadá apoyó los esfuerzos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para evitar que amenace la paz y la seguridad internacionales, agregó.

“Estamos afrontando activamente el mundo tal como es, no esperando de forma pasiva el mundo que quisiéramos que fuera", agregó. "Pero también adoptamos esta postura con cierto pesar, porque el conflicto actual es otro ejemplo del fracaso del orden internacional”.

Pese a décadas de esfuerzos de Naciones Unidas, “la amenaza nuclear de Irán persiste y ahora Estados Unidos e Israel han actuado sin involucrar a la ONU ni consultar con sus aliados, como Canadá”, añadió.

Para Carney, determinar si los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel a Irán violaron el derecho internacional era “un juicio que corresponde a otros”.

Canadá y Australia buscan aumentar la cooperación en minerales críticos, inteligencia artificial y tecnologías de defensa.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.