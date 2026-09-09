Gobierno británico defiende prohibir el comercio con asentamientos israelíes

El secretario británico de Exteriores, Ed Miliband, manifestó el miércoles su decepción con la respuesta de Israel a la decisión de su gobierno de prohibir el comercio con asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, y rechazó las críticas del rabino jefe de Reino Unido.

Israel respondió el martes cerrando el consulado británico en Jerusalén oriental y prohibiendo la entrada al país a 11 legisladores.

“Lamento lo que ha anunciado el gobierno israelí, pero estoy orgulloso de lo que hicimos ayer y fue lo correcto”, declaró Miliband a Sky News.

La postura más firme del ejecutivo de Reino Unido fue seguida por Francia y Canadá, cuyos líderes indicaron que tomarían medidas similares para evitar que la expansión de los asentamientos y el aumento de la violencia hagan imposible establecer un futuro Estado palestino.

Miliband afirmó que “terroristas colonos” estaban llevando a cabo una “limpieza étnica” de palestinos, en la que es la mayor reacción del gobierno británico contra Israel desde que reconoció la condición de Estado palestino hace un año. Señaló que hay “casas demolidas con topadoras, carreteras e infraestructura pública destruidas, familias desplazadas de sus hogares”.

El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, calificó la medida de “despreciable” y dijo que Israel expulsaría a representantes del Reino Unido de un centro militar conjunto que supervisa el alto el fuego en Gaza y pondría fin al entrenamiento que ofrece el país a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Cisjordania. Además, Israel prohibió la entrada al país a una docena de legisladores británicos y a otros ciudadanos de Reino Unido que, según Sa’ar, estaban “involucrados en actividad antisemita y antiisraelí”.

Ephraim Mirvis, el rabino jefe de Reino Unido, acusó al gobierno de practicar una “política de gestos” que reforzará “el mismo extremismo contra el que pretenden luchar".

Miliband, que es judío, dijo que respeta a Mirvis, pero que discrepa con él.

“Todos necesitamos hacer más para combatir el antisemitismo, pero creo que podemos hacerlo y defender los valores británicos”, sostuvo.

La prohibición abarca la importación de todos los bienes procedentes de los asentamientos y prohíbe que las empresas presten servicios a esos puestos avanzados, incluyendo financiamiento, construcción, infraestructura, bienes raíces y publicidad. Entrará en vigor en un plazo de hasta nueve meses.

Dinamarca, Finlandia, Islandia, Polonia, Portugal y Suecia se han comprometido a “respaldar nuevas medidas”, dijo Miliband. Países Bajos, Irlanda, Bélgica, España y Noruega ya han vetado los bienes procedentes de los asentamientos o están en proceso de hacerlo, agregó.

Miliband también endureció el embargo británico a la venta de armas a Israel para su uso en Gaza, para incluir armamento “que contribuya materialmente a la ocupación” de los territorios palestinos.

Es probable que el impacto económico sea limitado, ya que los asentamientos producen solo una pequeña cantidad de exportaciones, en su mayoría agrícolas. Pero la medida es una expresión simbólica de descontento con Israel por parte de algunos de sus aliados más cercanos, y ofrece una nueva señal del creciente aislamiento del gobierno israelí como resultado de la guerra en Gaza.

Bajo el gobierno ultranacionalista del primer ministro Benjamin Netanyahu, la construcción de asentamientos en Cisjordania —tomada por Israel en la guerra de los Seis Días de 1967— se ha disparado. El gobierno de Netanyahu considera Cisjordania como la patria bíblica e histórica del pueblo judío y se opone a la creación de un Estado palestino.

En su gran mayoría, la comunidad internacional considera esas construcciones ilegales. Reino Unido y otros países han expresado especial preocupación por el proyecto de asentamiento E1 aprobado por Israel, que en la práctica partiría el territorio en dos.

Se han registrado aumentos notables en los ataques de colonos contra palestinos, los desalojos en localidades palestinas, las operaciones militares israelíes y los puestos de control que asfixian la libertad de movimiento, así como varios ataques palestinos contra israelíes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.