Zelenskyy pide más presión internacional sobre Rusia por muertes de civiles

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, reprendió a la comunidad internacional el miércoles por no adoptar una postura más dura contra Rusia ante su creciente bombardeo de zonas civiles de Ucrania.

A finales del mes pasado, Rusia emprendió una semana de ataques nocturnos y diurnos contra Kiev en su bombardeo continuado más intenso de la capital ucraniana desde que comenzó su invasión hace más de cuatro años. Los incesantes ataques con misiles y drones han continuado este mes y buscan minar la moral civil, según funcionarios ucranianos.

Las sanciones económicas internacionales contra Rusia y los esfuerzos por aislar diplomáticamente a Moscú no han detenido la invasión. Zelenskyy instó a los países a aumentar la presión.

“Lamentablemente, ha habido muy poca respuesta de la comunidad internacional a estos ataques, que se cobran vidas prácticamente todos los días”, afirmó el líder ucraniano en redes sociales.

“Pero hace falta una respuesta: Moscú no debe llegar al invierno creyendo que puede salirse con la suya con el terror de misiles y drones sin consecuencias”, añadió.

Naciones Unidas dijo el mes pasado que, debido al incremento de los ataques aéreos rusos, en julio murieron o resultaron heridos más civiles ucranianos que en cualquier mes desde marzo de 2022, con 437 muertos y más de 2.600 heridos.

En total, más de 16.800 civiles ucranianos han muerto y más de 51.000 han resultado heridos desde que el ejército ruso cruzó la frontera, según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania.

Un ataque de dron deja conmocionados a los vecinos de edificio en Kiev

Los ataques aéreos rusos durante la noche hasta el miércoles mataron al menos a dos personas e hirieron a siete, informaron funcionarios ucranianos, mientras Moscú disparaba misiles balísticos y de crucero, además de drones, contra seis regiones de Ucrania.

Cuatro de los heridos estaban en un edificio residencial de 22 pisos en el distrito Darnytskyi de Kiev, donde un dron dañó el piso 11 y provocó un incendio en el piso 12, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Olha Smal, de 62 años, que vive en el piso 12 del edificio, contó que la onda expansiva la lanzó por los aires en su cocina. Uno de sus dormitorios se incendió y el humo llenó rápidamente el apartamento, relató. Su vecina embarazada resultó herida.

"Vives al día. No sabes qué te pasará mañana, o incluso qué pasará hoy. Es muy, muy duro”, le dijo a The Associated Press.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus fuerzas alcanzaron un almacén de una fábrica de drones en Kiev.

También aseguró haber atacado instalaciones logísticas en la ciudad portuaria de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, depósitos de combustible en el puerto de la ciudad y una subestación eléctrica.

El ejército ruso también atacó un barco que se dirigía a Odesa con carga militar e instalaciones logísticas en el paso fronterizo ucraniano de Starokozache con Moldavia, indicó el ministerio. El ataque en la frontera mató a dos personas, dijeron las autoridades ucranianas.

Ucrania dice que atacó una base naval rusa en el mar Negro

Zelenskyy dijo que Ucrania está respondiendo a los ataques de Moscú con ofensivas diarias de largo alcance contra infraestructura en el interior de Rusia.

Señaló que los más recientes ataques ucranianos tuvieron como objetivo Novorossiysk, un puerto del mar Negro en la región rusa de Krasnodar. El ataque alcanzó una base naval, incluida una terminal utilizada para cargar petróleo, instalaciones portuarias militares y buques de guerra que transportaban misiles de crucero, según Zelenskyy.

La base naval de Novorossiysk es un centro clave para la Flota rusa del mar Negro, ya que proporciona mantenimiento y apoyo logístico a sus barcos, de acuerdo con el Estado Mayor General de Ucrania.

El gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratyev, dijo que cuatro personas, incluido un niño, murieron y otras 29 resultaron heridas en el ataque con drones contra Novorossiysk.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que las defensas antiaéreas derribaron 596 drones ucranianos entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.