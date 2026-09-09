El féretro del rey Harald V de Noruega recorre Oslo antes de su funeral

Noruega daba su último adiós al rey Harald V el miércoles mientras el féretro del popular monarca partía hacia un funeral al que asistían miembros de la realeza y líderes de toda Europa y de otros lugares, con miles de personas alineadas en las calles.

Una salva de 21 cañonazos resonó sobre la capital al inicio del cortejo fúnebre desde el palacio real hasta la catedral de Oslo. El hijo de Harald, el nuevo rey Haakon VIII, y otros miembros destacados de la realeza caminaron detrás del féretro, cubierto con el estandarte real noruego rojo.

La viuda de Harald, la reina Sonja, y la esposa de Haakon, la reina Mette-Marit, siguieron en un automóvil. Funcionarios noruegos y dignatarios extranjeros —entre ellos miembros de la realeza de todo el continente y líderes políticos, incluido el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy— se sumaron a la procesión.

Harald, quien murió el 28 de agosto a los 89 años, era el monarca de mayor edad de Europa y había reinado durante 35 años.

Había modernizado la casa real, pero se negó a seguir los pasos de otros monarcas ancianos que han abdicado en tiempos recientes. Su hijo se convirtió en rey de inmediato y la semana pasada prestó juramento de lealtad a la Constitución de Noruega en el Parlamento.

Grandes multitudes acudieron a la capital para el funeral, y miles de personas se situaron detrás de vallas en calles adornadas con banderas nacionales. El centro de la ciudad se cerró al tránsito de vehículos y patinetes eléctricos, y la policía indicó a la gente que no llevara bicicletas, paraguas ni objetos punzantes.

Personas de todo el país seguían la ceremonia. Decenas de iglesias, bibliotecas, centros culturales y ayuntamientos ponían a disposición del público pantallas gigantes para ver el funeral, informó la radiodifusora pública NRK.

Antes del funeral, los noruegos esperaron pacientemente para pasar junto al féretro de Harald en la capilla del palacio real. La espera en la fila llegó a ser de siete horas en un momento del fin de semana. Más de 46.000 personas visitaron el lugar durante la semana en que el cuerpo estuvo en capilla ardiente.

Entre los invitados previstos el miércoles estaban los monarcas de Suecia, Dinamarca, España, Países Bajos, Bélgica y Jordania. También se esperaba al heredero al trono británico, el príncipe Guillermo, así como al príncipe heredero Akishino de Japón. Presidentes de diversos países europeos se sumarán al acto.

Zelenskyy también estaba presente. Se reunió el martes con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre en Oslo para hablar sobre la guerra en Ucrania. Estados Unidos estará representado por la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Allison Hooker.

Se guardará un minuto de silencio en toda Noruega al inicio de la ceremonia fúnebre. El presidente del Parlamento noruego y el primer ministro pronunciarán elogios fúnebres, y habrá una ceremonia de encendido de velas con representantes de distintas confesiones.

El gobierno afirma que no es un día festivo oficial, pero las escuelas y los lugares de trabajo podrían optar individualmente por permitir que estudiantes y empleados sigan los actos del miércoles. El gobierno recomendó que “los eventos ruidosos deben suspenderse mientras se celebre el funeral”.

Después del funeral, el féretro de Harald será llevado en procesión a la capilla del palacio en el castillo de Akershus, donde están enterrados los antepasados del difunto rey. Tras una ceremonia privada para la realeza noruega —a la que se sumarán algunos de los invitados extranjeros y altos funcionarios noruegos—, será trasladado a la cripta.

La monarquía noruega remonta sus orígenes al rey Harald Cabellera Hermosa en el siglo IX. Cuando Noruega recuperó su independencia de Suecia en 1905, tres cuartas partes de los votantes en un plebiscito nacional aprobaron restaurar la monarquía.

La casa real noruega tiene parientes en otras familias reales europeas. Harald y Haakon están emparentados tanto con el rey Carlos III de Inglaterra como con el rey Felipe VI de España: todos son descendientes de la reina Victoria de Inglaterra, quien reinó desde 1837 hasta su muerte en 1901.

Hoy, el papel del trono es en gran medida simbólico y el poder recae en el gobierno y el Parlamento elegidos, pero la familia real noruega conserva un papel en la promoción de la próspera nación escandinava en todo el mundo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.