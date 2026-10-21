Aeropuerto de Riad reabre con vuelos limitados tras ataques hutíes y otras noticias de Oriente Medio

El aeropuerto de la capital saudí vuelve funcionar tras los múltiples ataques lanzados este mes por los hutíes, aunque el miércoles solo operaban aerolíneas saudíes.

Una organización británica de seguridad marítima naval informó que un proyectil provocó un incendio a bordo de un petrolero frente a Omán, pero su tripulación está a salvo.

Estas son las noticias más recientes de Oriente Medio.

El aeropuerto de la capital saudí reabre, pero con vuelos limitados

Un número limitado de aerolíneas saudíes despegó y aterrizó el miércoles en el principal aeropuerto del país, dos días después de que las autoridades notificaran a las aerolíneas que podían reanudar sus operaciones con autorización previa.

Según datos de seguimiento de vuelos publicados por FlightAware, Saudia y FlyNas realizaban vuelos el miércoles. Grandes aerolíneas, entre ellas Lufthansa y Air France, han cancelado vuelos hasta mediados de noviembre.

El Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad fue atacado en varias ocasiones este mes por los rebeldes hutíes de Yemen y cerró el 10 de octubre. Una caída del tráfico aéreo podría provocar consecuencias económicas a más largo plazo para Arabia Saudí, que irían más allá de los daños causados por los ataques hutíes.

El grupo rebelde ha reconocido haber atacado el aeropuerto, y afirmó, sin aportar pruebas, que Arabia Saudí proporcionó equipo militar a fuerzas gubernamentales a través de la instalación.

Un ataque con proyectil provoca incendio a bordo de un petrolero frente a Omán

La Organización de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó el miércoles que un proyectil desconocido provocó un incendio a bordo de un petrolero en el golfo Pérsico frente a Omán.

Indicó que el ataque ocurrió a 11 millas náuticas al oeste de la localidad costera de Bukha, en la provincia omaní de Musandam.

La UKMTO señaló que el incendio fue extinguido y que el petrolero estaba fondeado, con su tripulación a salvo.

El ataque fue el más reciente contra embarcaciones que intentan transitar por el estrecho de Ormuz sin coordinarse con Irán, en medio de su conflicto con Estados Unidos.

Destruyen drones hutíes dirigidos contra Arabia Saudí

El general de división Turki al-Malki, portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen, dijo en una publicación en redes sociales el miércoles que cinco drones lanzados hacia Arabia Saudí fueron interceptados y destruidos sobre la ciudad sagrada de Medina.

El ataque fue el más reciente contra Arabia Saudí desde el repunte de los combates con los hutíes a mediados de julio. Los rebeldes yemeníes atacaron repetidamente objetivos en el reino, incluidas instalaciones petroleras y aeropuertos, y protagonizaron intensos enfrentamientos con fuerzas yemeníes respaldadas por Arabia Saudí en Yemen.

La coalición, por su parte, atacó zonas controladas por los rebeldes en Yemen, incluida Saná, la capital, y proporcionó cobertura aérea a una gran ofensiva que el gobierno yemení lanzó a principios de este mes.

Un misil hutí impacta un campamento militar junto a un aeropuerto yemení

El portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, afirmó que un misil balístico impactó un campamento militar adyacente al aeropuerto de Adén, en Yemen, en el distrito de Khor Maksar.

Los hutíes sostienen que el campamento militar alberga un centro de mando de las fuerzas lideradas por Arabia Saudí que combaten a los rebeldes.

Un funcionario del Ministerio de Transporte en Adén indicó que un avión civil despegó del aeropuerto antes del ataque, mientras que la sala de salidas fue evacuada.

Añadió que las operaciones en el aeropuerto se suspendieron temporalmente y que no hubo daños en la pista. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios.

Es la segunda vez que los hutíes aseguran haber atacado el campamento militar dentro del complejo aeroportuario en cinco días y la tercera en lo que va de mes.

La zona cercana al aeropuerto de Adén también alberga oficinas gubernamentales, entre ellas, las del Ministerio del Interior y la guardia costera.

— Por Sara El Deeb en Beirut y Samy Magdy en El Cairo

Irán, dispuesto a “darle otra oportunidad a la diplomacia”

Irán está dispuesto a “darle otra oportunidad a la diplomacia”, pero también está totalmente preparado para defenderse en caso de que se reanude una guerra a gran escala, escribió el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, en el Financial Times.

Araghchi no dio detalles sobre las conversaciones mantenidas con Washington a través de mediadores acerca de la reciente propuesta que Irán presentó hace siete días para poner fin a la guerra y reabrir por completo el estrecho de Ormuz.

Señaló que existen “pocas razones para esperar avances en este momento”, aludiendo a lo que describió como una falta de voluntad por parte de Washington para avanzar en las negociaciones, mientras, al mismo tiempo, amenaza con intensificar la violencia.

Asimismo, advirtió contra una nueva acción militar estadounidense, afirmando que “Puedo decir con total y absoluta seguridad que ello desembocaría en un fracaso estratégico aún mayor”.

Detienen en Cisjordania a candidato al Congreso estadounidense

Brad Lander, un demócrata que aspira a ocupar un escaño por Nueva York en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue detenido brevemente por la policía israelí el miércoles, mientras acompañaba a rabinos y otros voluntarios que ayudaban a agricultores palestinos durante la cosecha anual de aceitunas en Cisjordania.

La policía no dio explicaciones sobre la puesta en libertad de Lander; por su parte, decenas de voluntarios más permanecen detenidos, según informó Beck Strober, portavoz de Protect the Harvest, la organización que coordinó la visita.

Ni la policía ni el ejército de Israel respondieron a las solicitudes de comentarios.

Estas detenciones son el incidente más reciente en la cosecha de aceitunas de este año en territorio palestino, periodo marcado por un aumento de la violencia entre colonos israelíes y los agricultores palestinos que recogen sus cultivos.

La organización israelí de derechos humanos Yesh Din y la Unión de Agricultores Palestinos han calificado la cosecha de este año como la más violenta de la historia reciente, ya que se han registrado cientos de robos, enfrentamientos y ataques incendiarios.

Gobierno de Yemen amplía su lista de terroristas para cortar fondos a los rebeldes hutíes

El gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, añadió a 135 personas, empresas y embarcaciones a su lista de terroristas como parte de los esfuerzos para privar de sus fuentes de financiación a los rebeldes hutíes.

El ministro de Información, Moammar al-Eryani, calificó la decisión del miércoles como un “paso importante” que busca “cortar la financiación del terrorismo, desmantelar las redes financieras y comerciales de la milicia”.

En la lista aparecen banqueros y funcionarios militares y financieros que trabajan con los hutíes. También incluye a cinco petroleros y una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos que presuntamente contrabandeó petróleo para los hutíes.

Al-Eryani instó a países extranjeros e instituciones financieras internacionales a cooperar con el gobierno yemení en el rastreo de “redes de financiación del terrorismo, operaciones de lavado de dinero y actividades de contrabando de petróleo iraní” vinculadas a los hutíes.

Hasta el momento, ni los hutíes ni las personas o empresas sancionadas han hecho algún comentario. Tampoco se sabe cómo afectarán las medidas a las finanzas de los rebeldes.

Se celebra un funeral por 75 reclutas yemeníes muertos en un ataque con misil hutí

Un campo de fútbol sirvió de escenario para un funeral militar realizado el miércoles en honor de 75 reclutas yemeníes muertos en un ataque con misil hutí en el sur de Yemen a principios de esta semana.

El gobernador de Shabawa, Awad Ibn al-Wazir, y altos funcionarios del gobierno y del ejército asistieron al funeral en Ataq, la capital provincial.

El ataque efectuado el lunes contra el campamento militar de al-Alam, en la provincia de Shabawa, fue el más mortífero desde el repunte de los combates en la guerra civil de Yemen. Más de 200 reclutas resultaron heridos en el ataque.

En una declaración tras el funeral, Ibn al-Wazir prometió exigir cuentas a los responsables del ataque.

Irak cierra un concurrido paso fronterizo con Irán

Las autoridades iraquíes cerraron el miércoles, hasta nuevo aviso, un concurrido paso fronterizo del sureste con Irán, informaron a The Associated Press dos funcionarios del gobierno iraquí.

Los funcionarios explicaron que el cierre del paso fronterizo de al-Sheeb realizado el miércoles obedecía a razones técnicas para instalar cámaras de seguridad y reforzar la infraestructura con el fin de combatir el contrabando. Ambos hablaron bajo condición de anonimato, de acuerdo con la normativa.

El paso, que conecta la provincia iraquí de Maysan, en el sureste, con Juzestán, en Irán, al suroeste de la República Islámica, suele registrar un intenso tránsito.

— Por Kareem Chehayeb en Beirut

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.