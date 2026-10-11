Candidato izquierdista francés se solidariza con manifestantes jóvenes

El candidato presidencial francés de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon celebró el domingo a los estudiantes de secundaria cuyo movimiento de protesta ha sacudido a Francia, al tiempo que pidió en un mitin de campaña reducir la edad para votar a 16 años y poner fin a la admisión selectiva en las universidades.

Mélenchon, un acérrimo anticapitalista, también arremetió contra el presidente estadounidense Donald Trump, la OTAN y el sistema financiero mundial, en un discurso amplio ante miles de simpatizantes destinado a poner su campaña a toda marcha de cara a las elecciones de dos vueltas del próximo año, en abril y mayo.

Los votantes socialistas y aliados de Francia eligieron también el domingo al eurodiputado Raphaël Glucksmann como su candidato presidencial en unas primarias empañadas por un ciberataque y por divisiones dentro de la izquierda tradicional.

El presidente Emmanuel Macron está terminando su segundo mandato y no puede postularse de nuevo, por lo que las elecciones del próximo año serán un punto de inflexión para Francia y Europa. Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea, su segunda economía más grande y un pilar de la zona monetaria compartida del euro.

En esta etapa, las encuestas sugieren que Mélenchon y el candidato de centroderecha Edouard Philippe están por detrás de la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, pero por delante de una serie de otros aspirantes. Queda por ver si mantendrán su nivel actual de apoyo.

El movimiento nacional de protestas estudiantiles —por el deterioro de los edificios escolares, la escasez de docentes y las desigualdades en escuelas en barrios desfavorecidos— ha energizado a los votantes jóvenes, que podrían resultar clave para el resultado electoral.

El movimiento se ha vuelto violento en ocasiones, y la policía ha realizado más de 6.600 detenciones. Cientos han resultado heridos, incluidos estudiantes, docentes y policías.

Los críticos de Mélenchon sostienen que él y su partido, Francia Insumisa, están manipulando las protestas para sus fines electorales; Mélenchon afirma que su partido no está organizando el movimiento y que quiere que sea pacífico.

El partido invitó a estudiantes manifestantes a subir al escenario en el mitin del domingo en la ciudad sureña de Clermont-Ferrand, y Mélenchon señaló que su movimiento de protesta muestra “un alto nivel de madurez política y sindical”.

Muchos manifestantes son menores de 18 años, y Mélenchon —que tiene 75 años y se presenta por cuarta vez a la presidencia— hizo un guiño a ese futuro electorado al proponer reducir la edad para votar a 16.

Denunció la plataforma nacional de admisión universitaria que ha frustrado a los estudiantes manifestantes, al afirmar que debería eliminarse la selección en el ingreso y que el conocimiento no debería convertirse en “mercancía”.

Se prevén más protestas el martes y el próximo sábado.

Las protestas escolares han empujado al gobierno a ordenar contrataciones urgentes de docentes suplentes y a reorganizar los horarios escolares para atender las quejas. Los estudiantes en las barricadas dicen que eso no basta, pero el movimiento ha mostrado a los jóvenes el poder que pueden ejercer, y Mélenchon espera que eso se traduzca en una mayor participación juvenil en las urnas.

Este movimiento está “marcando su entrada en la política”, le dijo a The Associated Press la bibliotecaria de secundaria Dounia Georgeon durante una protesta esta semana en su escuela, en el este de París. La contundente reacción policial probablemente tendrá un impacto duradero en los estudiantes y en su política, agregó.

Mélenchon también se dirigió el domingo a los votantes de mayor edad, al pedir reducir la edad de jubilación de 62 a 60 años. Y reiteró su propuesta de cancelar la abrumadora deuda de Francia.

Calificó a Trump de “adversario” por sus aranceles y sostuvo que Francia debería encabezar una política exterior más independiente.

“No estamos preparando a nuestros hijos y nietos para morir por alguna operación peligrosa urdida por la OTAN”, manifestó. Su plataforma de campaña afirma que la pertenencia a la OTAN va “en contra de los intereses de Francia”, pide un mejor diálogo con Rusia y no menciona a Ucrania.

Philippe y el candidato centrista Gabriel Attal, ambos ex primeros ministros nombrados por el impopular Macron, también celebraron mítines este fin de semana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.