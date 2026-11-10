Rusia, Ucrania y EEUU se reúnen en Abu Dabi sin grandes avances en conversaciones previas

Los negociadores de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reunirán el martes y el miércoles en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, en el más reciente intento por poner fin a la guerra.

Estos son los principales acontecimientos de sesiones anteriores desde la invasión a gran escala de Moscú a su vecino el 24 de febrero de 2022:

28 de febrero de 2022: Las delegaciones ucraniana y rusa se reúnen en la vecina Bielorrusia por primera vez tras la invasión. A comienzos de marzo se celebran otras dos reuniones, en las que solo se acuerdan corredores humanitarios para evacuar a civiles.

10 de marzo de 2022: Los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Serguéi Lavrov y Dmytro Kuleba, se reúnen al margen de un foro diplomático en Antalya, Turquía.

21 de marzo de 2022: El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pide sostener conversaciones directas con el presidente ruso Vladímir Putin, una idea que el Kremlin rechaza.

29-30 de marzo de 2022: Las delegaciones se reúnen en Estambul para trabajar en un borrador de acuerdo de paz. Moscú afirma que está dispuesto a “reducir de manera fundamental” la actividad militar cerca de Kiev y de la ciudad norteña de Cherníhiv; Ucrania dice que está abierta a debatir un estatus neutral para Ucrania si su seguridad cuenta con el respaldo de otras naciones.

7 de abril de 2022: Lavrov rechaza una propuesta ucraniana por considerarla “inaceptable”, y sostiene que Kiev se ha retractado de un acuerdo para excluir a la península de Crimea de garantías de seguridad ucranianas más amplias. Rusia se anexionó ilegalmente Crimea en 2014. Las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz se desmoronan en los días posteriores de ese mes, a medida que las partes plantean nuevas exigencias.

26 de abril de 2022: El secretario general de la ONU, António Guterres, visita Rusia para hablar sobre el fin de la guerra.

13 de mayo de 2022: El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llama a su homólogo ruso; es su primer contacto desde que comenzó la guerra.

22 de julio de 2022: Rusia y Ucrania, con mediación de Turquía y la ONU, acuerdan desbloquear los suministros de grano atascados en los puertos ucranianos del mar Negro. Rusia se retira del acuerdo un año después.

30 de septiembre de 2022: Rusia se anexiona ilegalmente las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón, aunque no controla plenamente ninguna de ellas. Ucrania responde solicitando el ingreso en la OTAN y promulgando un decreto donde declara “imposibles” las negociaciones con Putin.

15 de noviembre de 2022: Zelenskyy presenta un plan de paz de 10 puntos en la cumbre del G20 en Indonesia.

16-17 de junio de 2023: Líderes africanos viajan a Kiev y San Petersburgo en una misión de paz, sin éxito.

25 de junio de 2023: Funcionarios de 15 países, entre ellos Estados Unidos, India, Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudí, Turquía y varios representantes de la Unión Europea, se reúnen en Copenhague, Dinamarca, para debatir el plan de paz de Zelenskyy.

5-6 de agosto de 2023: Comienzan en Arabia Saudí dos días de conversaciones sobre la guerra con delegados de 40 países, incluidos China, India, Sudáfrica y Brasil, pero no Rusia. No se emiten comunicados conjuntos.

28-29 de octubre de 2023: Delegados de 65 países se reúnen en Malta para continuar las conversaciones sobre el plan de paz de Zelenskyy. Rusia, que desestimó las conversaciones, no fue invitada. China, aunque invitada, no participó.

15-16 de junio de 2024: Representantes de 92 naciones se reúnen en Nidwalden, Suiza, para debatir el plan de paz de Ucrania, pero sigue siendo difícil alcanzar un consenso. La declaración final de la cumbre cuenta con el respaldo de la mayoría de los participantes, pero no de todos.

7 de diciembre de 2024: El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, viaja a París y se reúne con Zelenskyy y otros líderes europeos.

12 de febrero de 2025: Trump y Putin hablan directamente por teléfono y acuerdan iniciar negociaciones para poner fin a la guerra. La conversación pone fin a un esfuerzo de tres años, liderado por Estados Unidos, para aislar a Putin.

18 de febrero de 2025: Funcionarios rusos y estadounidenses, entre ellos, Lavrov y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúnen en Arabia Saudí y acuerdan trabajar para poner fin a la guerra, así como restablecer los vínculos bilaterales. No se invita a funcionarios ucranianos.

28 de febrero de 2025: Zelenskyy mantiene una tensa reunión con Trump, Rubio y el vicepresidente JD Vance en la Casa Blanca. Un acuerdo propuesto sobre minerales entre los países queda sin firmar.

11 de marzo de 2025: Funcionarios de Estados Unidos y de Ucrania se reúnen en Arabia Saudí, y los estadounidenses proponen un plan para un alto el fuego de 30 días. Kiev acepta la tregua propuesta.

13 de marzo de 2025: Putin rechaza en la práctica el plan de alto el fuego, al afirmar que aún deben resolverse ciertas cuestiones. También se reúne en Moscú con el enviado de Estados Unidos Steve Witkoff. Witkoff viaja a Rusia dos veces más en abril para reunirse con Putin.

23-24 de marzo de 2025: Estados Unidos mantiene conversaciones por separado con cada parte en Arabia Saudí.

16 de mayo de 2025: Negociadores rusos y ucranianos se reúnen en Estambul por primera vez en tres años y acuerdan intercambiar 1.000 prisioneros de cada una de las partes.

2 de junio y 23 de julio de 2025: Dos rondas más de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul dan lugar a un intercambio de borradores de memorandos.

15 de agosto de 2025: Trump y Putin se reúnen en Anchorage, Alaska. La cumbre no produce ningún acuerdo de paz concreto, pacto de alto el fuego ni resolución específica sobre la guerra en Ucrania. Observadores internacionales la consideran ampliamente un impulso simbólico para Moscú.

18 de agosto de 2025: Trump recibe a Zelenskyy y a líderes europeos en la Casa Blanca. Las conversaciones se centran en establecer garantías de seguridad sólidas para Ucrania.

Noviembre de 2025: Surge un plan de paz de 28 puntos entre Estados Unidos y Rusia, y críticos afirman que favorece a Moscú. El 23 de noviembre se reduce a 19 puntos durante conversaciones en las que participan Washington, Kiev y los aliados europeos de Ucrania en Ginebra.

2 de diciembre de 2025: Putin y sus funcionarios se reúnen en Moscú con Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump. El Kremlin describe la reunión como constructiva, pero afirma que queda mucho trabajo por delante.

4-6 de diciembre de 2025: Witkoff y Kushner se reúnen con una delegación ucraniana en Miami.

14-15 de diciembre de 2025: Funcionarios ucranianos encabezados por Zelenskyy viajan a Berlín para sostener conversaciones con Witkoff y Kushner. Funcionarios de Estados Unidos señalan que Washington acepta proporcionar a Kiev garantías de seguridad no especificadas.

20-21 de diciembre de 2025: El enviado de Putin, Kirill Dmitriev, mantiene conversaciones con Witkoff y Kushner en Miami. Los estadounidenses se reúnen por separado con una delegación ucraniana.

28 de diciembre de 2025: Zelenskyy se reúne en Florida con Trump, quien llama previamente a Putin.

6-7 de enero de 2026: Zelenskyy y otros ucranianos asisten a una cumbre de la “Coalición de los Dispuestos” en París y mantienen conversaciones con Witkoff y Kushner. Los aliados de Kiev destacan avances importantes para defender a Ucrania si se alcanza un acuerdo de paz, y afirman que estaban listos para ofrecer garantías internacionales para disuadir a Rusia de atacar de nuevo.

17 de enero de 2026: Una delegación ucraniana llega a Estados Unidos para sostener conversaciones.

20-22 de enero de 2026: Witkoff y Kushner se reúnen por separado en Davos, Suiza, con delegaciones ucranianas y rusas. Luego, Zelenskyy se reúne con Trump en lo que el líder estadounidense califica como conversaciones “muy buenas”. Zelenskyy las describe como “productivas y significativas”.

23-24 de enero de 2026: Delegados de Rusia, Ucrania y Estados Unidos se reúnen en Abu Dabi en el primer caso conocido en que funcionarios del gobierno de Trump se sientan con ambos países para intentar detener la guerra.

4-5 de febrero de 2026: Una segunda ronda de conversaciones trilaterales en Abu Dabi conduce al intercambio de 157 prisioneros de cada lado.

17-18 de febrero de 2026: La tercera ronda de negociaciones trilaterales en Ginebra, Suiza, termina sin avances decisivos.

28 de febrero de 2026: Estados Unidos e Israel inician una guerra con Irán, lo que lleva al gobierno de Trump a reducir las conversaciones con funcionarios rusos y ucranianos.

7 de mayo de 2026: El principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, se reúne en Miami con representantes de Estados Unidos, mientras las negociaciones siguen estancadas.

5-6 de septiembre de 2026: Witkoff y Kushner se reúnen con Putin en Moscú el 5 de septiembre y, al día siguiente, en Kiev con Zelenskyy.

21 de octubre de 2026: El Kremlin afirma que Putin acepta “en principio” reanudar las conversaciones después del 10 de noviembre.

27 de octubre-1 de noviembre de 2026: Se alcanza un alto el fuego localizado para la región alrededor de la localidad de Oleshky, ocupada por Rusia, en el sur de Ucrania, tras la intervención de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y del papa León XIV, con el fin de permitir la evacuación de algunos de sus residentes y la entrega de alimentos y otros suministros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.