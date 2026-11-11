Líderes mundiales llegan a la cumbre climática entre temores por acciones lentas e insuficientes

Los líderes mundiales comenzaron a llegar el miércoles para iniciar conversaciones formales en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Turquía, con la esperanza de acordar acciones concretas para frenar el calentamiento global tras un año de inundaciones mortales, olas de calor y otros desastres relacionados con el clima.

Pero aún está por ver qué se puede y qué se logrará en la Conferencia de las Partes, conocida como COP31. Conversaciones anteriores han sido criticadas por hacer promesas que luego no se cumplieron.

Aunque los delegados en la conferencia de 2023 en Dubái acordaron alejarse gradualmente de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas —el principal contribuyente al cambio climático—, las conferencias posteriores en Azerbaiyán y Brasil terminaron con pocos acuerdos sobre reducciones. La conferencia del año pasado en Brasil produjo un acuerdo de compromiso que prometía dinero adicional para ayudar a las naciones vulnerables a adaptarse al cambio climático.

La conferencia de este año comenzó oficialmente el lunes, con Turquía como anfitriona y Australia encabezando las negociaciones, en un momento en que crece el temor de que el mundo no se esté moviendo con la rapidez suficiente.

Muchos participantes, que lidiaban con conexiones de transporte saturadas y congestión de tráfico, se dirigieron al lugar de la cumbre antes del amanecer para evitar largas demoras. Se esperaba que el acceso se volviera cada vez más difícil a medida que aumenten las medidas de seguridad y se bloqueen temporalmente áreas clave de la conferencia con la llegada de los líderes mundiales.

Los científicos afirman que es probable que el calentamiento global supere los 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) por encima de los niveles preindustriales de principios del siglo XIX. Limitar el aumento de la temperatura a ese umbral fue un objetivo fijado durante el Acuerdo de París de 2015 y ha sido un foco de las negociaciones internacionales.

Las conversaciones también se producen mientras la guerra en Irán ha incrementado los precios mundiales de la gasolina, el petróleo y los productos elaborados con ellos, como fertilizantes y pesticidas. Eso ha llevado a los gobiernos a replantearse las políticas energéticas y la inversión en fuentes de energía renovable como la eólica y la solar.

“No necesitamos más promesas, necesitamos planes”, afirmó John Kerry, exsecretario de Estado de Estados Unidos y exenviado presidencial para el clima, aunque Estados Unidos, el segundo mayor contaminador del mundo después de China, está notablemente ausente por segundo año consecutivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha calificado el cambio climático como un engaño, ha perseguido proyectos eólicos marinos y ha eliminado normas que limitaban las emisiones de las centrales eléctricas.

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Milko informó desde Islamabad y Webber informó desde Chicago.

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