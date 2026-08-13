Reporte: Ventana de avión de Ryanair se rompió debido a impacto de piezas de motor

Partes rotas del motor hicieron añicos una ventanilla en un avión de Ryanair poco después del despegue en Grecia el mes pasado, lo que provocó que la cabeza de un hombre fuera succionada hacia el agujero antes de que otros pasajeros lo salvaran, informaron investigadores de Estados Unidos el jueves.

Las piezas que salieron despedidas del motor después de que se rompiera una pala del ventilador destrozaron la ventanilla y dañaron el fuselaje en varios otros puntos, señaló la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) en su informe.

El incidente ocurrió poco después de que el vuelo despegara de la ciudad griega de Tesalónica, en el norte del país, el 10 de julio. La NTSB indicó que encontró restos de aves dentro del motor, lo que sugiere que el avión pudo haber golpeado pájaros al despegar.

El hombre de 61 años que estuvo a punto de ser succionado fuera del avión sufrió lesiones en el cuello y el hombro, además de quemaduras por fricción, antes de que otro pasajero lo jalara de vuelta al interior del Boeing 737-800.

Pasajeros ayudaron al hombre después de que se rompiera la ventanilla

Los auxiliares de vuelo dijeron a los investigadores que escucharon y sintieron una fuerte vibración y vieron humo o niebla dentro de la cabina antes de que las máscaras de oxígeno cayeran del techo.

Luego, uno de los auxiliares de vuelo notó que algunos pasajeros se levantaban y pedían ayuda porque el hombre, que estaba sentado junto a la ventanilla en la fila 11, había quedado parcialmente atrapado en una ventanilla dañada. Los demás pasajeros lograron tirarlo de vuelta hacia el interior de la cabina.

El pasajero herido fue trasladado a la fila 12, donde un pasajero que es médico lo atendió. Otros pasajeros obtuvieron una caja metálica de los auxiliares de vuelo, que usaron para intentar bloquear la ventanilla rota hasta que el avión pudiera aterrizar.

Videos cortos grabados desde el interior del avión y compartidos por Radio Tesalónica muestran a pasajeros con máscaras de oxígeno después de que la cabina perdiera presión. Otro parecía mostrar la ventanilla reventada, con un hombre sentado cerca usando una máscara de oxígeno. Un tercer video, aparentemente filmado después de que la aeronave aterrizó, mostraba a los equipos de primera respuesta trabajando en el pasillo.

Palas del ventilador fueron inspeccionadas en mayo

El mes pasado, Ryanair afirmó en un comunicado que el vuelo “regresó a Tesalónica poco después del despegue cuando una ventanilla de un pasajero se desprendió durante el vuelo”.

Las normas internacionales de aviación permiten que la Autoridad Helénica de Investigación de Seguridad Aérea y Ferroviaria de Grecia entregue las investigaciones a la NTSB, lo que hicieron en este caso, con la participación de Grecia.

La NTSB reprendió al director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, después de que les dijera a inversionistas el mes pasado que la investigación se centraba en daños por objetos extraños y no en la antigüedad del avión ni en su historial de mantenimiento. La NTSB indicó que los investigadores no habían descartado nada y que O'Leary no estaba autorizado para hablar del tema.

Los registros de mantenimiento muestran que las palas del ventilador del motor derecho que falló habían sido sometidas a inspecciones ultrasónicas en mayo de 2026 y noviembre de 2025 sin que se encontraran daños. Pero la NTSB señaló que las tripulaciones de vuelo habían reportado cuatro presuntos impactos con aves en ese mismo motor durante el último año. Se hallaron restos de aves después de dos de esos presuntos impactos.

The Associated Press envió solicitudes de comentarios por correo electrónico sobre los hallazgos de la NTSB a Ryanair, Boeing y CFM International, el fabricante del motor.

Ha habido al menos dos incidentes previos en los que piezas de un motor fabricado por CFM fallaron y perforaron la cabina del avión. En 2018, una mujer murió en un vuelo de Southwest Airlines después de que fuera parcialmente succionada por una ventanilla rota. Otro avión de Southwest sufrió una ruptura similar del motor relacionada con una pala en 2016 sobre Florida.

Los daños ocurrieron minutos después del despegue

El avión de fuselaje estrecho, que puede transportar hasta 189 pasajeros, fue entregado nuevo a Ryanair en 2008, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

Los registros de vuelo muestran que la aeronave ascendió por encima de 15.000 pies (4.570 metros) aproximadamente seis minutos después de la salida y luego descendió de inmediato a unos 6.000 pies (1.830 metros) “para quemar combustible durante 30 minutos” antes de regresar a Tesalónica alrededor de una hora después de despegar, informó Flightradar24.

El vuelo fue operado por Malta Air, una filial de Ryanair, la mayor aerolínea de bajo costo de Europa.

El avión aterrizó con normalidad y los pasajeros regresaron a la terminal. Un pasajero solicitó y recibió asistencia médica en tierra en Tesalónica, indicó la aerolínea en un comunicado en ese momento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.