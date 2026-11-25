Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que presentó una férrea batalla legal luego de ser deportado por error, salió voluntariamente de Estados Unidos y el miércoles llegó a España, lo que podría poner fin a lo que se ha convertido en una saga definitoria de la campaña migratoria del gobierno del presidente Donald Trump.

Ábrego García fue arrestado en Baltimore en marzo de 2025 y deportado a una prisión salvadoreña en lo que un funcionario estadounidense calificó posteriormente como un “error administrativo”. Su marcha a España se produce después de varios meses de disputas legales mientras luchaba contra el empeño del gobierno por deportarlo a África.

Ábrego García no habló con los periodistas después de aterrizar en el aeropuerto internacional de Madrid el miércoles, y levantó el puño al entrar en una furgoneta.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) señaló la noche del martes que Ábrego García se fue voluntariamente a España como parte de una orden de expulsión y que no recibió incentivos y no se le permitirá volver a entrar a Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, publicó en X que estaba “encantado” con la partida de Ábrego García al tiempo que enumeró una ya conocida letanía de acusaciones sobre por qué debía ser deportado, incluida la de que pertenecía a una pandilla, un señalamiento que Ábrego García ha negado en repetidas ocasiones.

Su deportación a principios de 2025 se produjo mientras la Casa Blanca intensificaba su ofensiva migratoria en la que prometió expulsar a 1 millón de personas al año. Gracias a una inyección de miles de millones de dólares aprobada por el Congreso, el gobierno posteriormente aumentó su plantilla de agentes de inmigración, amplió su capacidad de detención y presionó para deportar a cada vez más gente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.