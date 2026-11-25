Las autoridades españolas dijeron que casi 2.000 migrantes arribaron a las Islas Canarias el martes, un nuevo récord de llegadas al archipiélago en un solo día.

Las islas, situadas frente a la costa de África occidental, han visto un aumento de llegadas antes de que el país celebre el domingo unas elecciones generales en las que la migración será una gran preocupación para muchos votantes.

El servicio de Salvamento Marítimo reportó que 1.990 personas llegaron a bordo de 15 embarcaciones, mientras buques de búsqueda y rescate acompañaban a una barca tras otra hasta la pequeña isla de El Hierro.

“Es un día tristemente histórico”, dijo Fernando Clavijo, presidente regional de Canarias, en una entrevista con la radio española Cadena Ser.

Según Clavijo, alrededor de 100 de los recién llegados eran menores, incluido un bebé con apenas cuatro días que nació durante el trayecto.

Las Canarias, un destino turístico muy popular entre muchos europeos por su clima templado durante todo el año, han sido durante años un punto clave de entrada para migrantes desesperados por llegar a Europa. La ruta también es extremadamente peligrosa, con miles de personas que mueren en el intento.

Aunque el archipiélago se encuentra a unos 105 kilómetros (65 millas) de la costa africana más cercana, muchos migrantes toman rutas más largas para eludir a las fuerzas de seguridad. Los viajes pueden durar días o semanas, y muchas barcas no alcanzan su objetivo y quedan a la deriva en el Atlántico.

Más de 26.000 personas han llegado a las Canarias este año, la mitad de ellas solo en noviembre. El récord anterior de llegadas se batió hace apenas dos semanas, con 1.400 personas.

En su visita a las islas en junio, el papa León XIV advirtió a los traficantes de personas que enfrentarán la ira de Dios por explotar la desesperación de los migrantes.

Las salidas desde África occidental son estacionales, y noviembre suele ser un mes de gran actividad ya que muchos parten antes de que la situación en el mar se complique con la llegada del invierno. El Atlántico ha estado en calma recientemente, lo que ha contribuido al elevado número de salidas.

La mayoría de las embarcaciones que llegaron el martes procedían de Senegal y Gambia, señaló Clavijo. Pese a los esfuerzos de la Unión Europea en África occidental para reducir el flujo de migrantes, muchos creen que marcharse es su única opción para encontrar trabajo y construir una vida mejor.

“Las condiciones de navegación eran favorables y había luna llena, así que estas personas que buscan un futuro mejor terminaron en nuestras costas”, explicó Clavijo.

El mandatario afirmó que El Hierro, la isla más occidental del archipiélago, con una población de 12.000 habitantes, no puede gestionar una afluencia tan grande de personas, muchas de las cuales llegan exhaustas y en malas condiciones.

Comentó que, en general, estaba satisfecho con el traslado de migrantes adultos a la España peninsular, pero indicó que pidió ayuda a otras regiones para que reciban a menores no acompañados que necesitan quedar la tutela de las autoridades.

La migración promete ser un tema principal en las elecciones

El conservador Partido Popular busca desalojar del poder al gobierno encabezado por los socialistas del presidente Pedro Sánchez en las elecciones del domingo. Para lograrlo, probablemente tendría que formar gobierno con el partido de ultraderecha Vox, que propone la expulsión de migrantes y políticas sociales que favorezcan a los españoles por encima de los extranjeros que han llegado recientemente al país.

Sin mencionar a Vox, Clavijo, que pertenece al partido regional Coalición Canaria, denunció cualquier intento de demonizar a los migrantes, y lo calificó como “un discurso xenófobo de malas personas".

El líder canario también arremetió contra el reciente acuerdo de Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia y Países Bajos para enviar migrantes a Ruanda, calificándolo de "ridículo”.

“Europa va por el camino equivocado”, sostuvo.

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La periodista de The Associated Press Monika Pronczuk en Dakar, Senegal, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.