Tribunal marroquí condena a 29 figuras destacadas por narcotráfico y corrupción

Un tribunal marroquí dictó condenas de prisión contra 29 personas, entre ellas, destacados políticos y figuras del deporte y los negocios, en un escándalo internacional de narcotráfico y corrupción que ha sacudido al país.

A última hora del jueves, el tribunal también ordenó a los acusados que paguen cientos de millones de dólares en multas tras un juicio que se prolongó durante más de dos años.

El caso comenzó cuando un capo de la droga encarcelado, apodado “el Pablo Escobar del Sáhara”, en referencia al notorio traficante colombiano, afirmó que algunos de sus socios comerciales, entre los que había altos políticos marroquíes, estaban implicados en el narcotráfico y se apoderaron de sus bienes mientras él estaba en prisión. Los acusados han negado las acusaciones.

Las revelaciones derivaron en múltiples detenciones y un largo juicio en el que participaron 30 acusados, 18 testigos y dos partes civiles. El caso reavivó el debate sobre la corrupción en los círculos políticos marroquíes. También llevó al rey Mohammed VI, la máxima autoridad de Marruecos y una figura oficialmente por encima de la política que rara vez habla en público, a pedir la adopción de un código de ética jurídicamente vinculante para “moralizar” la vida parlamentaria.

Abdennebi Bioui, magnate de la construcción y exlegislador del Partido Autenticidad y Modernidad, o PAM, que encabezó un Consejo Regional, fue condenado a 12 años de prisión y multado con 15.989 dólares.

Said Naciri, exlegislador del PAM y expresidente del Wydad AC, uno de los clubes de fútbol más destacados de Marruecos, fue condenado a 10 años de prisión.

Belkacem Mir, exlegislador del PAM y expresidente de un club de fútbol, también fue condenado a 10 años.

Otros acusados recibieron condenas de hasta nueve años de prisión y multas de hasta 26.649 dólares. Uno de ellos fue absuelto. Entre los cargos está el tráfico de drogas y de oro, corrupción, falsificación e infracciones de la normativa de control de cambio de divisas. Los abogados pueden apelar el fallo.

El tribunal ordenó el decomiso de bienes pertenecientes a varios acusados, entre ellos, Bioui, Naciri y Mir, con un tope de 1 millón de dólares. También ordenó el pago de cientos de millones de dólares en sanciones económicas a las autoridades aduaneras, y la mayor parte deberá ser abonada de manera conjunta por los tres hombres.

Los fiscales habían pedido la condena de todos los acusados y el decomiso de bienes, según medios locales.

Mientras el juez leía las sentencias, se escucharon gritos de protesta desde el banquillo de los acusados. Algunos gritaban: “Soy inocente. No he hecho nada”. En cuestión de instantes, la tensión dentro de la abarrotada sala de audiencias número 8 se desbordó en escenas de pánico y dolor. Los familiares gritaban, algunos se desplomaron en el suelo y otros lloraban mientras agentes de policía se abrían paso entre la multitud para restablecer el orden.

Documentos policiales presentados ante el tribunal muestran que Hadj Ahmed Ben Brahim, un narcotraficante maliense encarcelado, acusó a sus socios de participar en una red internacional de tráfico de oro. También los acusó de apoderarse de sus bienes, entre ellos una villa de lujo, apartamentos de alta gama y decenas de automóviles.

La revista Jeune Afrique, con sede en París, informó que Ben Brahim se asoció con políticos marroquíes para transportar resina de cannabis a Libia, Egipto y Mauritania.

Marruecos es uno de los mayores productores y exportadores de hachís del mundo. Aunque la nación del norte de África ha legalizado el cultivo de cannabis con fines médicos e industriales, el narcotráfico sigue profundamente arraigado. Su proximidad a Europa ha ayudado a los traficantes a mover estupefacientes a través del Mediterráneo.

El tribunal ordenó a Bioui, Naciri y Mir pagar conjuntamente a Hadj Ahmed Ben Brahim 106.599 dólares.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.