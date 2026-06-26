Australia planea endurecer las leyes que prohíben el acceso de niños a redes sociales

El gobierno de Australia planea reforzar las leyes que prohíben a los menores de 16 años usar plataformas de redes sociales, dijo el primer ministro, Anthony Albanese.

Observadores señalaron el viernes que el gobierno respondía a evidencias de que la prohibición de que niños pequeños tengan cuentas en plataformas como Facebook, Instagram y YouTube había fracasado desde su entrada en vigor el 10 de diciembre del año pasado. Australia fue el primer país del mundo en aprobar una legislación para alejar a los jóvenes de las redes sociales, pero desde entonces otros han seguido su ejemplo.

Albanese manifestó ante el Parlamento el jueves que su gobierno estaba considerando opciones para reforzar el veto.

“Estamos trabajando en eso como una prioridad porque esto es algo con lo que otras generaciones no tuvieron que lidiar, por eso es complejo”, apuntó Albanese.

En declaraciones a la Australian Broadcasting Corp., Albanese explicó el viernes que el ejecutivo se preguntaba si “¿Son las leyes lo más sólidas posible?” y si la comisionada de eSafety Julie Inman Grant, el organismo de vigilancia de seguridad en línea de Australia, “tiene todos los poderes a su disposición”.

Reino Unido anunció la semana pasada que planea prohibir a los menores de 16 años el acceso a una serie de plataformas para protegerlos de contenido dañino y del uso excesivo de las pantallas.

Canadá, Brasil e Indonesia han presentado leyes al respecto o anunciaron restricciones o requisitos basados en la edad para el acceso de menores a las redes sociales. Francia, España, Dinamarca, Tailandia y Corea del Sur están entre otros países que estudian o desarrollan enfoques similares.

Inman Grant indicó en abril que estaba considerando acciones judiciales contra Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube, alegando que no hacían suficiente para mantener a los niños australianos alejados de sus plataformas.

Estas plataformas, además de X, Kick, Reddit, Threads y Twitch, se enfrentan a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (34 millones de dólares) si no toman medidas razonables para eliminar las cuentas de niños pequeños.

La experta en ciencias de la información de la Universidad RMIT de Melbourne, Lisa Given, señaló que la reforma propuesta por el gobierno era una respuesta a los indicios de que la prohibición estaba fallando. Entre esas evidencias figuraban datos de eSafety publicados en marzo que mostraban que siete de cada 10 menores de edad seguían teniendo cuentas en Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok desde diciembre.

Given también citó un estudio publicado el miércoles en el British Medical Journal que concluyó que el 85% de un grupo de australianos de 12 a 17 años usaba plataformas restringidas.

“Sí, creo que está fallando”, aseveró. “Muchos chicos han contado en la prensa que también creen que esto es realmente un ejercicio fallido”.

El periódico The Sydney Morning Herald apuntó que Inman Grant dijo en una entrevista a principios de junio: “No tengo poderes contundentes”.

“Lo que diría es que un organismo regulador es tan eficaz como las herramientas y los recursos que le dan”, afirmó, según fue citado.

The Associated Press pidió el viernes a la oficina de Inman Grant comentarios acerca de la exactitud de esa información, pero no obtuvo respuesta de inmediato.

Given sostuvo que Inman Grant enfrentaba un desafío para hacer cumplir una legislación a la que las plataformas se resistían.

“O la comisionada de eSafety necesita más poderes o tenemos que tener algún otro enfoque para la aplicación”, afirmó Given.

Given consideró que los tribunales tendrían que decidir qué constituía “medidas razonables” que la ley exige adoptar para mantener a los niños fuera de las plataformas.

Albanese apuntó que, como parte de los esfuerzos renovados para hacer cumplir la prohibición de redes sociales, su gobierno avanzaría con una legislación de deber digital de cuidado que haría responsables a las plataformas por daños previsibles causados por el contenido y los algoritmos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.