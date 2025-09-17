Europa afirma que Irán aún no ha tomado medidas necesarias para evitar regreso de sanciones

Europa advirtió el miércoles que Irán aún no ha tomado las acciones necesarias para detener el regreso de las sanciones de las Naciones Unidas sobre su programa nuclear.

Los comentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania y de la Unión Europea se produjeron después de una llamada que Irán tuvo el miércoles con representantes de Francia, Alemania y el Reino Unido, así como con la principal diplomática de la UE, Kaja Kallas.

"La ventana para encontrar una solución diplomática sobre el tema nuclear de Irán se está cerrando muy rápido", advirtió Kallas en un comunicado.

"Irán debe mostrar pasos creíbles hacia el cumplimiento de las demandas de Francia, el Reino Unido y Alemania, y esto significa demostrar plena cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica y permitir inspecciones de todos los sitios nucleares sin demora".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania escribió por separado en la plataforma social X que "Irán aún no ha tomado las acciones razonables y precisas necesarias para" detener la reimposición de sanciones de la ONU.

Irán no hizo comentarios inmediatos sobre la llamada, aunque había reconocido anteriormente que la llamada tendría lugar. Irán y el OIEA alcanzaron anteriormente un acuerdo mediado por Egipto para otorgar al organismo de control de la ONU acceso a todos los sitios nucleares iraníes y para que Teherán informe sobre el paradero de todo su material nuclear. No estaba claro cuándo Irán hará ese informe.

Israel y Estados Unidos bombardearon en junio sitios nucleares iraníes, poniendo en duda el estado del stock de uranio de Teherán enriquecido casi a niveles de grado armamentístico.

El proceso para reimplementar sanciones a Irán fue diseñado para ser a prueba de veto en la ONU. Entrará en vigor a finales de septiembre a menos que el Consejo de Seguridad de la ONU acuerde detenerlo.

Volverá a congelar los activos iraníes en el extranjero, detener los acuerdos de armas con Teherán y penalizar cualquier desarrollo del programa de misiles balísticos de Irán, entre otras medidas, apretando aún más la tambaleante economía del país.

El regresa de las sanciones probablemente aumentará las tensiones entre Irán y Occidente en una región que aún arde por la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, particularmente después de que Israel comenzara su ofensiva terrestre dirigida a la Ciudad de Gaza.

________________________________

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Stephanie Liechtenstein en Viena y Lorne Cook en Bruselas.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.