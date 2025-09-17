Stay up to date with notifications from The Independent

Alemán investigado por desaparición de Madeleine McCann queda libre tras cumplir pena en otro caso

Associated Press
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 03:42 EDT
ALEMANIA-NIÑA DESAPARECIDA (AP)

Un hombre alemán que está siendo investigado por la desaparición de la niña británica Madeleine McCann hace 18 años fue liberado de prisión el miércoles después de cumplir su condena en un caso no relacionado, según informó la policía.

El hombre, identificado por los medios como Christian Brückner, cumplía una condena de siete años derivada de su condena en 2019 por la violación de una mujer estadounidense de 72 años en Portugal.

Salió de la prisión en Sehnde, cerca de Hannover en el norte de Alemania, el miércoles por la mañana.

