Trump extiende por cuarta vez el plazo para cierre de TikTok tras acuerdo preliminar con China

El presidente Donald Trump extendió formalmente el plazo para mantener disponible la aplicación de redes sociales TikTok en Estados Unidos hasta el 16 de diciembre, dando tiempo para completar el marco del acuerdo que se dio a conocer el lunes después de una ronda de negociaciones entre funcionarios estadounidenses y chinos.

Trump firmó el martes una orden ejecutiva que representa la cuarta vez que ha dejado de lado la ley federal para extender el plazo para que TikTok, una plataforma relacionada con China, venda sus activos a una empresa estadounidense o se enfrente a la posibilidad de que se le prohíba operar en Estados Unidos. El Congreso fijó originalmente un plazo para el 19 de enero de este año, un día antes de que Trump asumiera su segundo mandato.

Cuando se le preguntó el martes sobre el acuerdo marco que se dio a conocer el día anterior, Trump reiteró que tocaría el tema de TikTok durante una llamada telefónica con el presidente chino Xi Jinping el viernes. Ha dicho que hay empresas interesadas en comprar la aplicación de redes sociales propiedad de ByteDance y que pronto se anunciarían detalles sobre sus posibles compradores.

"Odio ver cómo se desperdicia un valor como este", dijo Trump al salir de la Casa Blanca acompañado de su esposa, la primera dama Melania Trump, para una visita de estado a Reino Unido.

El marco fue resultado de una reunión en Madrid que concluyó el lunes entre el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, entre otros funcionarios.

Bessent dijo a los periodistas que el objetivo era transferir los activos de TikTok a manos estadounidense para sus operaciones en Estados Unidos, aunque se negó a discutir más detalles.

Li Chenggang, representante de comercio internacional de China, dijo a los periodistas que ambas partes han alcanzado un “marco consensual básico" para resolver de forma cooperativa los problemas relacionados con TikTok, reducir las barreras de inversión y promover la cooperación económica y comercial relacionada.

Trump se ha mostrado a favor de TikTok y a la posibilidad de mantener a la plataforma en operaciones bajo la creencia de que le ayudó a atraer a votantes jóvenes durante las elecciones presidenciales de 2024. Aun así, la ley que exige su venta en Estados Unidos está basada en posibles riesgos de seguridad que la aplicación representa debido a su recopilación de datos.

Las prolongadas negociaciones entre Estados Unidos y China sobre TikTok al final podrían significar poco, ya que su novedad se ha "desvanecido lentamente", dijo el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Syracuse, Dimitar Gueorguiev, en un comunicado.

"El acuerdo entre Estados Unidos y China sobre TikTok puede parecer un avance, pero corre el riesgo de ser una victoria pírrica", dijo Gueorguiev. "Su famoso algoritmo, que alguna vez fue considerado como excepcionalmente poderoso, ha perdido gran parte de su mística —esfuerzos de imitadores demuestran que el secreto no era el código en sí, sino la ventaja de ser pionero y los efectos de red de TikTok. Cualquier comprador estadouniden se está comprando, por lo tanto, una cuota de mercado y una base de usuarios, no tecnología transformadora."

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.