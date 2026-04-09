En las zonas rurales, el apoyo a Orbán sigue siendo fuerte

István Vároczi, un empresario de 63 años de la pequeña ciudad húngara de Cegléd, afirma que no cree en las encuestas que muestran que el primer ministro Viktor Orbán podría perder una elección crucial el domingo.

Tras 16 años en el poder y cuatro victorias electorales consecutivas, Orbán enfrenta un desafío sin precedentes de Péter Magyar, del partido centroderechista Tisza que ha intentado erosionar la base de apoyo rural de Orbán con meses de giras implacables por el campo.

Aunque la mayoría de las encuestas muestran que muchos húngaros han abandonado a Orbán y a su partido Fidesz y planean votar por un cambio, el primer ministro sigue siendo profundamente popular entre amplios sectores de la sociedad húngara, en particular entre los votantes de mayor edad y quienes viven en los asentamientos más pequeños.

“Lo he estado observando durante casi 40 años, siempre he votado por él y lo haré otra vez; nunca me ha decepcionado", declaró Vároczi, que vende bolsos y otros artículos desde un puesto en el centro de Cegléd. "Su mayor fortaleza es que no olvidó de dónde viene. Siempre siguió siendo una persona normal. Estoy seguro de que tiene defectos, pero ¿quién no los tiene?”.

Añadió que el partido populista-nacionalista Fidesz de Orbán es “el único partido en el que confío”, y que considera “inigualable” el desempeño del veterano líder.

Magyar y su partido Tisza han encontrado un apoyo creciente entre los húngaros tras cuatro años de estancamiento económico, debido en parte a la congelación de miles de millones en fondos de la Unión Europea para Hungría por preocupaciones sobre el Estado de derecho y la corrupción bajo Orbán.

Pero en una encuesta publicada por la firma demoscópica Medián el miércoles, el 47% de los húngaros mayores de 65 años apoya a Fidesz, frente al 29% que respalda a Tisza. Cuanto más pequeña es la comunidad, muestra el sondeo, más votantes apoyan a Orbán.

En Albertirsa, una localidad de unos 14.000 habitantes en el centro de Hungría, el jubilado János Falajtár, antiguo montador de tuberías, se emocionó al describir el desempñeo de Orbán. Con dificultad para hablar entre lágrimas, sostuvo que Orbán había “actuado por el pueblo”.

“Las decisiones no importan. Importan el sentido común y el corazón”, expresó.

Orbán ha otorgado beneficios antes de las elecciones e introducido programas diseñados para atraer simpatizantes, como un popular plan de reducción de las facturas de servicios públicos, apuntalado por la continuidad de las compras húngaras de petróleo y gas rusos. Los jubilados también reciben un complemento de pensión de “decimotercer mes” al final de cada año, y actualmente se está introduciendo un decimocuarto.

El primer ministro también ha impulsado un programa para renovar bares y iglesias en pequeñas localidades, y ha abolido el impuesto sobre la renta para madres jóvenes que tienen varios hijos.

Pero quizá más que cualquiera de sus políticas, el carisma político de Orbán, su énfasis en mantener las tradiciones de Hungría y su dedicación a reforzar el orgullo nacional son lo que más resuena entre su base.

Falajtár, el jubilado montador de tuberías, señaló que sentía que Orbán había unido a la nación, incluso en regiones de países vecinos donde residen muchos húngaros étnicos después de que alrededor del 72% del territorio del país fuera anexado tras la Primera Guerra Mundial.

“Ahora estamos empezando a unir la Gran Hungría en Voivodina, Eslovaquia, Transcarpatia, Transilvania e incluso en Austria", afirmó Falajtár. "Solo nos quitaron un pedacito, pero sigue siendo nuestro”.

Orbán ha hecho campaña con fuerza sobre una miríada de peligros que, según él, amenazarán a los húngaros si no recibe otro mandato, especialmente la guerra en la vecina Ucrania, que, asegura, amenaza con llevar a Hungría a la bancarrota e incluso arrastrarla directamente a los combates.

Pese a la economía lenta, muchos de los simpatizantes de Orbán creen que la culpa es de factores externos y no de una mala gestión del gobierno.

El gobierno “está haciendo lo que puede por nosotros, por el pueblo”, manifestó Vároczi, el vendedor de bolsos.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.