Reino Unido y Noruega lideran una operación militar para disuadir submarinos rusos en el Atlántico

Los ejércitos británico y noruego encabezaron una operación militar para disuadir a submarinos rusos sospechosos de realizar “actividad maligna” en el Atlántico norte, indicó Reino Unido el jueves.

El secretario de Defensa, John Healey, dijo que una fragata, aviones y cientos de efectivos vigilaron un submarino ruso de ataque y dos submarinos espía cerca de infraestructura submarina al norte del Reino Unido. Dijo que las embarcaciones rusas finalmente se retiraron tras la operación, que duró más de un mes.

Healey señaló que tenía un mensaje para Rusia: “Vemos su actividad sobre nuestros cables y nuestras tuberías, y deben saber que no se tolerará ningún intento de dañarlos y tendrá graves consecuencias”.

Funcionarios británicos han tratado de mantener a Rusia en el foco internacional incluso mientras la atención del mundo se centra en el conflicto en Oriente Medio. También han subrayado la superposición entre los conflictos allí y en Ucrania, diciendo que Rusia ha suministrado a Irán piezas para drones y otro apoyo.

Healey dijo en una conferencia de prensa que “Putin querría que nos distrajéramos con Oriente Medio”, pero Rusia es la principal amenaza para el Reino Unido y sus aliados.

“No apartaremos la vista de Putin”, dijo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.