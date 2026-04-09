Tribunal ruso criminaliza actividades del grupo de derechos humanos Memorial, ganador del Nobel

El Tribunal Supremo de Rusia criminalizó de facto el jueves las actividades del grupo de derechos humanos Memorial, ganador del Premio Nobel de la Paz, en el acto más reciente de una implacable represión contra la disidencia y las organizaciones de la sociedad civil en el país, en medio de su guerra en Ucrania.

Por otra parte, la policía de Moscú allanó las oficinas del destacado periódico independiente Novaya Gazeta, cuyo director, Dmitry Muratov, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2021. El periódico indicó que no se permitió la entrada de sus abogados a la oficina.

El fallo contra el grupo de derechos humanos se produjo después de una audiencia a puerta cerrada sobre una petición del Ministerio de Justicia para designar como extremista lo que llamó “el movimiento cívico internacional Memorial” y prohibir sus actividades en Rusia.

Memorial señaló en un comunicado emitido horas antes que no existe tal entidad, pero que, aun así, el fallo “permitiría que las autoridades repriman cualquier proyecto de Memorial, así como a sus participantes y a sus simpatizantes”.

Una larga historia de activismo por los derechos humanos

Memorial es una de las organizaciones rusas de derechos humanos más antiguas y reconocidas. Recibió el Premio Nobel de la Paz 2022, menos de un año después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala de Ucrania, junto con el activista bielorruso Ales Bialiatski, que estaba encarcelado en ese momento, y la organización ucraniana Centro para las Libertades Civiles.

En un comunicado emitido el miércoles, el Comité Noruego del Nobel condenó las acciones contra el grupo, calificándolas como “una afrenta a los valores fundamentales de la dignidad humana y la libertad de expresión”, e instó a Rusia a “cesar todo hostigamiento contra Memorial y sus miembros”.

El subdirector regional para Europa Oriental y Asia Central de Amnistía Internacional, Denis Krivosheev, manifestó en un comunicado que el fallo del tribunal no solo apuntaba contra Memorial, sino que “criminalizaba el trabajo de derechos humanos en sí”.

Memorial fue fundado a finales de la década de 1980 para garantizar que se recordara a las víctimas de la represión política de la Unión Soviética, y creció hasta convertirse en una red de organizaciones más pequeñas con actividades en Rusia y en el extranjero.

El grupo había sido declarado “agente extranjero”, una designación que implicaba un mayor escrutinio gubernamental además de tener fuertes connotaciones peyorativas, y con los años se le ordenó pagar enormes multas por presuntas violaciones de la ley de “agentes extranjeros”. Los tribunales rusos ordenaron que sus dos principales entidades —el centro de derechos humanos y Memorial Internacional— cerraran en diciembre de 2021.

Sin acobardarse, el grupo continuó operando. En 2023, sus miembros fundaron una asociación internacional de Memorial en Ginebra. A principios de este año, esa asociación fue prohibida en Rusia por considerarse “indeseable”, una etiqueta que expone a un proceso penal a cualquier persona vinculada a ella.

En febrero de 2024, el copresidente de Memorial, Oleg Orlov, fue condenado a 2 años y medio de prisión por pronunciarse contra la guerra en Ucrania. Fue liberado en agosto de 2024 en un intercambio masivo de prisioneros entre Oriente y Occidente junto con otros disidentes encarcelados.

Crece la presión sobre Memorial

La designación como extremista ejerce aún más presión sobre el grupo, ya que la participación en actividades extremistas es un delito que se castiga en Rusia con penas de prisión.

Jan Raczynski, presidente de Memorial Internacional, que se vio obligada a cerrar en 2021, dijo a The Associated Press que se sorprendió y quedó desconcertado al enterarse por las noticias de la petición del Ministerio de Justicia.

Afirmó que Memorial ha sido bien conocido durante muchos años, a la par de la “perestroika” y la “glasnost”, las políticas de reforma política y apertura del líder soviético Mijaíl Gorbachov. Raczynski señaló que el físico soviético y defensor de los derechos humanos Andrei Sájarov, ganador del Premio Nobel de la Paz en 1975, fue su primer presidente.

Raczynski comparó la audiencia a puerta cerrada del Tribunal Supremo con las represiones estudiadas por el grupo.

“Esto es muy similar a lo que hemos hecho durante casi 40 años, estos juicios cerrados de personas, en ausencia, por lo general sin defensa”, afirmó, y añadió que era difícil predecir qué ocurriría después.

“Solo sé que, para muchos cientos de miles de personas en Rusia, este es un momento de mucha ansiedad, porque Memorial ha ayudado a mucha gente, y ahora no entienden qué está pasando”, agregó Raczynski.

Denunció las acusaciones de que Memorial sea extremista, al sostener que el grupo siempre se ha opuesto a la violencia, y prometió que su labor continuará “de una forma u otra”.

La agencia estatal rusa de noticias Tass citó al servicio de prensa del Tribunal Supremo, que afirmó que las actividades de Memorial “son claramente de carácter antirruso, orientadas a destruir los fundamentos básicos de la estatalidad rusa, violar la integridad territorial y erosionar los valores históricos, culturales, espirituales y morales”.

Se reporta un caso penal contra Novaya Gazeta

Después de que surgieran noticias sobre el allanamiento policial contra Novaya Gazeta, la agencia rusa de noticias Interfax, citando a funcionarios de las fuerzas del orden, informó que se ha abierto un caso penal contra el reconocido periódico por cargos de recopilación y uso ilegales de datos personales.

Tass citó a las fuerzas del orden al señalar que el allanamiento estaba relacionado con un caso contra el periodista de Novaya Gazeta Oleg Roldugin, quien también cofundó Sobesednik, otro periódico independiente ruso. Novaya Gazeta indicó en redes sociales que no podía confirmar ni negar si ese era el caso, pero señaló que también se allanó el domicilio de Roldugin, que fue detenido para ser interrogado y que la policía no permitió que un abogado lo acompañara.

El periódico ha enfrentado una creciente presión desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú. Su sitio web ha sido bloqueado en Rusia, su licencia de medios fue revocada en 2022, y muchos de sus periodistas huyeron al extranjero y se reagruparon en una publicación separada llamada Novaya Gazeta Europe. Esa publicación ha sido prohibida en Rusia por considerarse “indeseable”.

Muratov, el veterano director de Novaya Gazeta que aún vive en Rusia, compartió el Premio Nobel de la Paz 2021 con Maria Ressa, una periodista de Filipinas. Las autoridades rusas lo declararon “agente extranjero”.

El propio periódico nació del legado del Premio Nobel de la Paz de Gorbachov en 1990. Él utilizó parte del dinero del premio para financiar lo que más tarde se convirtió en Novaya Gazeta, que se lanzó en 1993.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.