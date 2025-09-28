En la ONU, naciones de Oriente Medio advierten sobre peligros en la región

Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Omán, todas naciones en el centro de la actual turbulencia en el Oriente Medio, enfrentaron la crisis en la región en la reunión anual de líderes mundiales de la ONU, con el principal diplomático de Egipto advirtiendo que la zona "está en un punto de implosión".

Los cuatro países el sábado denunciaron la guerra de Israel en Gaza y el impacto en los civiles palestinos, y lamentaron el fracaso de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional en general para lograr un alto el fuego y poner fin al derramamiento de sangre.

Los cuatro ministros hablaron un día después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, enfrentando a manifestantes, críticos y un creciente aislamiento global por sus políticas en Gaza, dijera a la Asamblea General que su país "debe terminar el trabajo" contra Hamás por su ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, en el que mató a unas 1.200 personas y se llevó a unos 250 rehenes. Las fuerzas israelíes lanzaron recientemente una ofensiva para tomar el control de la Ciudad de Gaza.

Aquí un vistazo país por país a las opiniones de esos cuatro líderes desde el podio de la ONU sobre la situación general en el Oriente Medio y Gaza en particular.

Egipto

El ministro de Relaciones Exteriores, Badr Abdelatty, cuyo país ha sido un mediador clave en Gaza junto con Estados Unidos y Qatar, criticó duramente a la comunidad internacional por "permanecer de brazos cruzados como espectador" mientras se viola sistemáticamente el derecho internacional en Gaza y en otras partes del Oriente Medio.

La "guerra desenfrenada e injusta de Israel librada contra civiles indefensos por un pecado que no cometieron" está "ocurriendo sin rendición de cuentas, y ha afectado a un país tras otro", declaró.

Abdelatty recordó la histórica visita del entonces presidente Anuar Sadat a Israel en 1977, y cómo Egipto se convirtió en "uno de los primeros en anclar el pilar de la paz en la región". Pero al observar la agitación en el Oriente Medio hoy, acusó a Israel de cometer genocidio en Gaza -- lo cual Israel niega vehementemente -- y de impedir el establecimiento de un estado palestino independiente.

Agregó que Israel no puede estar seguro a menos que otros países en la región lo estén, y "la región no puede ver estabilidad sin un estado independiente de Palestina".

En la región, señaló la guerra civil en Sudán, la necesidad de elecciones en la dividida Libia, resolver la crisis de Yemen entre el gobierno reconocido internacionalmente y los rebeldes hutíes que controlan la capital y la mayor parte del norte, y poner fin a las repetidas violaciones israelíes del territorio libanés y sirio.

Arabia Saudí

El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, cuyo país alberga conversaciones de paz entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, indicó que el sufrimiento de los palestinos y la crisis humanitaria en Gaza hacen imperativo que la comunidad internacional ponga fin a la guerra y logre la paz a través de una solución de dos estados.

Una solución de dos estados es "el único camino que garantizaría la seguridad de todos los países en la región", señaló. "El fracaso de la comunidad internacional para tomar acciones firmes para poner fin a la agresión y violación israelí solo causará más inestabilidad e inseguridad a nivel regional y global" y "tendrá graves consecuencias y escalará los crímenes de guerra y actos de genocidio".

Farhan sostuvo que Arabia Saudí, junto con Noruega y la Unión Europea, lanzó una coalición internacional para implementar la solución de dos estados, y copatrocinó la reunión de alto nivel del lunes con Francia en la que al menos a 10 países reconocieron oficialmente el estado de Palestina, llevando el total a cerca de 160 reconocimientos.

"Dicho reconocimiento es un paso importante hacia la consecución de la solución de dos estados y el fortalecimiento del camino hacia una paz justa y duradera", afirmó.

Farhan condenó el reciente ataque de Israel a Qatar. También pidió "medidas internacionales" para detener las acciones de Israel, "y para disuadirlo de tal comportamiento criminal que amenaza la seguridad y estabilidad regional".

Omán

El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al-Busaidi, cuyo país ha mediado en conversaciones entre Estados Unidos e Irán, pidió a la comunidad internacional "aplicar presión efectiva para llevar a Israel a la mesa de negociaciones" — y adoptar medidas que limiten su capacidad para continuar sus asesinatos, destrucción, ocupación y políticas "de hambre y bloqueo contra el pueblo palestino".

Condenó la agresión israelí contra Irán, Yemen, Siria y Líbano y pidió sanciones contra Israel en respuesta a su violación del derecho internacional y "usurpación ilegal" de la soberanía de los estados.

"Hacemos un llamado a una campaña pacífica global para levantar el bloqueo y deshacer la injusticia impuesta al pueblo palestino y asegurar su libertad mediante el establecimiento de un estado palestino independiente y soberano", aseveró al-Busaidi.

Emiratos Árabes Unidos

Llamándolo "un momento crucial" en un mundo sumido en la agitación y el conflicto, la viceministra de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Lana Nusseibeh, expresó que no hay justificación para que Hamás tome rehenes o para que Israel apunte a "decenas de miles de civiles o los asedie o los mate de hambre y los desplace por la fuerza".

Las "ambiciones expansionistas inaceptables de Israel, incluido el riesgo de anexar Cisjordania" también son inexcusables, destacó.

Nusseibeh instó a todos los países a reconocer el estado de Palestina "como una inversión en un mejor futuro para la región".

Los EAU han tratado de cerrar brechas en otras partes del mundo desgarrado por conflictos, dijo, señalando su papel en el intercambio de miles de prisioneros entre Rusia y Ucrania, albergando conversaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán, y ayudando a desescalar tensiones en el sur de Asia y más allá.

"Nuestro objetivo no es simplemente gestionar conflictos, sino resolverlos de manera sostenible", manifestó Nusseibeh. "La necesidad urgente de este enfoque es clara en todo el mundo, ya sea en la Franja de Gaza, Ucrania, Sudán, Yemen, Libia o el Sahel".

Muchas crisis se han exacerbado por ideologías extremistas, discursos de odio e incitación, por lo que los EAU están promoviendo una agenda de tolerancia, paz y seguridad, afirmó. Los EAU también son el mayor donante de ayuda a Gaza, aseguró.

