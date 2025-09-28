Ataque masivo de drones y misiles rusos en Kiev deja 4 muertos y 10 heridos

Al menos cuatro personas murieron cuando Rusia desató una andanada de drones y misiles sobre Ucrania la madrugada del domingo, y la capital sufrió el ataque más intenso.

Este es el primer bombardeo importante desde que un ataque aéreo en Kiev mató al menos a 21 personas el mes pasado.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la ciudad de Kiev, confirmó las bajas del domingo a través de Telegram y dijo que otras diez personas resultaron heridas en el ataque que tuvo como objetivo áreas civiles en toda la ciudad. Una niña de 12 años está entre los fallecidos. Se podía ver un espeso humo negro elevándose de una explosión cerca del centro de la ciudad.

“Los rusos han reiniciado el contador de muertes infantiles”, escribió Tkachenko en Telegram.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo en la red social X que los bombardeos a gran escala involucraron “casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles”.

Además de Kiev, dijo que el bombardeo tuvo como objetivo las regiones de Zaporiyia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv y Odesa. Según Zelenskyy, al menos 40 personas resultaron heridas en todo el país.

El jefe regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov, dijo que tres niños estaban entre los 27 heridos en la zona, y agregó que más de dos docenas de edificios resultaron dañados en la capital de la región que lleva el mismo nombre.

“Este vil ataque llegó prácticamente al cierre de la semana de la Asamblea General de la ONU, y así es exactamente como Rusia declara su verdadera posición. Moscú quiere seguir luchando y matando, y merece la presión más dura del mundo”, escribió Zelenskyy.

En la Asamblea General de la ONU el sábado, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, insistió ante los líderes mundiales que su nación no tiene la intención de atacar a Europa, pero montará una “respuesta decisiva” a cualquier agresión.

Los ataques que comenzaron anoche y continuaron después del amanecer el domingo también tuvieron como objetivo edificios residenciales, infraestructura civil, una instalación médica y un jardín de infantes, según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, quien también dijo que se reportaron daños en más de 20 lugares en toda la capital.

En la estación central de trenes de Kiev, los pasajeros escucharon el crujido de disparos de artillería antiaérea y el zumbido bajo de drones de ataque. Mujeres principalmente, esperaron en silencio en el paso subterráneo de una plataforma hasta que terminó la alerta de ataque aéreo. Los padres revisaban las noticias en sus teléfonos mientras los niños jugaban juegos en línea.

“El cielo se ha vuelto negro de nuevo”, dijo una mujer en la estación, que solo dio su primer nombre, Erika. “Está sucediendo mucho”.

En un edificio residencial de varios pisos gravemente dañado por un ataque de drones, una gran sección de los pisos superiores estaba destrozada y las ventanas voladas. El personal de servicios de emergencia, incluidos bomberos con un camión de escalera extendida, usaron sierras eléctricas para despejar los escombros. Montones de vidrio cubrían las aceras cercanas mientras los residentes del edificio, algunos conmocionados, se sentaban en bancos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, señaló que el asalto involucró “cientos de drones y misiles”. “Debemos maximizar el costo de una mayor escalada para Rusia”, agregó en X.

Los funcionarios rusos no comentaron sobre los ataques.

El asalto también desencadenó respuestas militares en la vecina Polonia, donde se desplegaron aviones de combate el domingo por la mañana mientras Rusia atacaba objetivos en el oeste de Ucrania, según las fuerzas armadas polacas.

Los funcionarios militares polacos dijeron que estas medidas defensivas eran “preventivas”.

Recientemente han aumentado las preocupaciones internacionales de que la lucha pueda extenderse más allá de Ucrania, mientras países europeos reprochan a Rusia por lo que consideran provocaciones. Los incidentes han incluido drones rusos que han aterrizado en suelo polaco y aviones de combate rusos en el espacio aéreo estonio.

Rusia negó que sus aviones entraran en el espacio aéreo estonio y dijo que ninguno de sus drones tuvo como objetivo Polonia.

El bombardeo sigue al anuncio del presidente Volodymyr Zelenskyy el sábado de un “mega acuerdo” de armamento con Estados Unidos. El paquete de 90.000 millones de dólares incluye el acuerdo de armas y otro donde Estados Unidos comprará directamente drones fabricados en Ucrania.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus defensas aéreas derribaron 41 drones ucranianos la madrugada del domingo.

Morton informó desde Londres.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.