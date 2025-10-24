Empresario israelí condenado a 5 años por desarrollo inmobiliario ilegal en Chipre

Un tribunal de Chipre sentenció el viernes a cinco años de prisión a un empresario israelí por desarrollar y vender complejos de apartamentos de lujo en la parte norte separatista de la isla sin el permiso de los propietarios grecochipriotas de la tierra.

El caso es uno de varios en los que las autoridades chipriotas buscan detener a desarrolladores e inmobiliarias que obtienen dinero ilegalmente de propiedades grecochipriotas en el norte separatista, tierras a las que sus legítimos propietarios no pueden acceder porque están ubicadas en la región respaldada por Turquía.

El caso penal también subraya los profundamente controvertidos derechos de propiedad en Chipre, que se dividió en 1974 cuando Turquía lanzó una invasión tras un golpe respaldado por la junta militar de Atenas que buscaba incorporar la isla a Grecia.

Posteriormente, unos 160.000 grecochipriotas huyeron del norte, donde los turcochipriotas declararon la independencia, que solo Turquía reconoce. En ese momento, alrededor de 45.000 turcochipriotas que vivían en el sur, donde se encuentra el gobierno reconocido internacionalmente, se trasladaron al norte.

El gobierno reconocido internacionalmente de Chipre en el sur no tiene control sobre los asuntos en el norte separatista. Décadas después, los grecochipriotas que dejaron el norte han exigido que se respete el derecho a sus propiedades en numerosas rondas de conversaciones, mediadas por las Naciones Unidas, que no han logrado sanar las divisiones.

El caso Aykout

El empresario israelí Shimon Mistriel Aykout, de 75 años, quien también tiene ciudadanía portuguesa y turca, fue arrestado en junio de 2024 cuando cruzaba del norte a la parte grecochipriota de la isla. La semana pasada, se declaró culpable de 40 cargos de construcción y venta de apartamentos en el norte.

El panel de tres jueces dijo que se vio obligado a imponer una sentencia severa debido a la gravedad del delito.

Entre 2014 y 2024, Aykout dirigió el Grupo de Empresas Afik, que desarrolló unos 400.000 metros cuadrados (4,3 millones de pies cuadrados) de propiedades de grecochipriotas en cuatro aldeas del norte. Las autoridades chipriotas estiman que el valor combinado del desarrollo supera los 38 millones de euros (44 millones de dólares).

Los simpatizantes de Aykout han hecho campaña por su liberación por motivos de salud en Israel y en Estados Unidos, diciendo que sufría de cáncer de próstata. El tribunal rechazó los argumentos para que fuera liberado con el fin de practicarse un examen médico en el extranjero, diciendo que las instalaciones médicas chipriotas son más que adecuadas.

El tribunal dijo que la sentencia toma en cuenta el tiempo que Aykout pasó bajo custodia policial.

Un “mensaje claro” para todos

Después de la sentencia, el fiscal Andreas Aristides dijo a los periodistas que la división étnica de Chipre no reduce los derechos de los propietarios legítimos de bienes raíces en el norte.

La decisión del tribunal envía “un mensaje claro... de que, si compras, construyes o usas tierras de otra manera en las áreas ocupadas que pertenecen a grecochipriotas, cometes actos criminales graves”, afirmó.

Simos Angelides, un abogado en Nicosia, la capital de Chipre, dijo que el fallo del viernes y casos similares han “desatado el pánico” en la floreciente industria inmobiliaria y de construcción del norte y “destruyeron la ilusión de impunidad legal”.

El mensaje es simple: “No te aproveches de propiedades robadas, ya que pronto podrías tener una orden de arresto a tu nombre”, dijo Angelides a The Associated Press. El abogado no participó en el caso Aykout.

El tribunal superior de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han ratificado los derechos de los grecochipriotas a tener propiedades en el norte. Pero dicho tribunal también ha respaldado el establecimiento de una comisión de propiedad turcochipriota a la que los grecochipriotas pueden solicitar ser compensados por su propiedad o reclamarla.

Otros casos

En el último año, Chipre ha procesado a otro israelí, un ucraniano, un alemán y dos húngaros en casos similares. De ellos, dos mujeres húngaras que ganaron comisiones como agentes inmobiliarias en el norte fueron sentenciadas en mayo a 36 meses y 15 meses, respectivamente. Los otros casos aún están pendientes.

Las autoridades turcochipriotas han reaccionado con enojo a los procesamientos. Tufan Erhurman, un político de centroizquierda elegido esta semana como líder turcochipriota, ha dicho que el tema de la propiedad grecochipriota en el norte solo puede resolverse mediante negociaciones.

Cafer Gurcafer, jefe de la Asociación de Contratistas Turcochipriotas, advirtió que los inversores podrían dispersarse, ya que hasta el 85% de la propiedad privada en el norte podría verse envuelta en procesamientos similares.

El caso de cinco grecochipriotas arrestados por cargos de espionaje tras cruzar al norte en julio es visto por muchos como una represalia por los procesamientos.

Un mes antes de los arrestos, el vicepresidente turco Cevdet Yilmaz dijo que “no se tolerarán” los intentos de dañar la economía turcochipriota por medios legales motivados políticamente.

El presidente grecochipriota Nikos Christodoulides enfatiza que el poder judicial es independiente, pero que la declaración de culpabilidad de Aykout reivindica la política de su gobierno de arrojar luz sobre la explotación ilícita de propiedades en el norte.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.