Tribunal turco desestima demanda contra congreso del principal partido opositor

Un tribunal de Turquía desestimó el viernes una demanda que cuestionaba la legitimidad de las elecciones internas de 2023 del principal partido de oposición y dictaminó que no había base legal para destituir a la actual dirección.

La demanda solicitaba la anulación del 38º congreso del Partido Republicano del Pueblo, o CHP, celebrado en noviembre de 2023, que resultó en la destitución del líder de larga data Kemal Kilicdaroglu por presunto fraude electoral, incluyendo compra de votos e incumplimiento de los procedimientos.

La anulación podría haber invalidado la presidencia del actual líder, Ozgur Ozel, y haberlo reemplazado por Kilicdaroglu u otro "presidente fiduciario".

El CHP había negado con rotundidad las acusaciones de fraude e insistió en que el congreso se celebró de acuerdo con los procedimientos. Los responsables del partido calificaron el proceso legal como un intento políticamente motivado del gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan para socavar a la oposición a través de la presión judicial.

Los críticos vieron el caso como parte de una represión más amplia contra el CHP, que logró avances significativos en las elecciones locales del año pasado.

Las municipalidades controladas por el CHP han enfrentado oleadas de detenciones este año. Uno de los apresados fue el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, que sigue en prisión preventiva por unos cargos de corrupción que él niega.

Imamoglu está considerado por muchos como un posible rival fuerte para medirse a Erdogan en las urnas, y su arresto en marzo desencadenó protestas generalizadas.

El gobierno afirma que los tribunales turcos son imparciales y están libres de interferencias políticas, e insiste en que las investigaciones se centran únicamente en la corrupción.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.