El papa León XIV viajará a Turquía y Líbano el próximo mes en su primer viaje al extranjero

El papa León XIV viajará a Turquía y Líbano el próximo mes en el primer viaje al extranjero de su papado, haciendo un gesto importante tanto para cristianos como para musulmanes en una peregrinación a dos países que el papa Francisco había planeado visitar.

El Vaticano anunció el martes que León visitará Turquía del 27 al 30 de noviembre, y Líbano del 30 de noviembre al 2 de diciembre. La visita a Turquía incluirá una peregrinación a Iznik para conmemorar el 1700mo aniversario del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico.

El aniversario es un momento importante en las relaciones católico-ortodoxas, y Francisco había planeado conmemorarlo con su propio viaje a Turquía en mayo, por invitación del patriarca Bartolomé I, el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo.

Francisco murió en abril, y León dijo desde el inicio de su papado que tenía la intención de cumplir con los planes de Francisco.

El viaje le dará al primer papa estadounidense de la historia la oportunidad de hablar en términos generales sobre la paz en Oriente Medio y la difícil situación de los cristianos allí.

León, al igual que su predecesor Francisco, ha llamado consistentemente a la paz y al diálogo en Oriente Medio, especialmente mientras la ofensiva de Israel continúa en Gaza.

El último papa en visitar Líbano fue el papa Benedicto XVI en septiembre de 2012, en el que fue el último viaje al extranjero de su papado.

Francisco había esperado durante mucho tiempo visitar Líbano, pero la inestabilidad política y económica del país impidió una visita durante su vida.

La nación mediterránea de alrededor de 6 millones de habitantes, incluidos más de 1 millón de refugiados sirios y palestinos, tiene el mayor porcentaje de cristianos en Oriente Medio y es el único país árabe con un jefe de estado cristiano.

Sin embargo, el Vaticano teme que la inestabilidad del país haya sido particularmente peligrosa para la presencia continua de su comunidad cristiana, un baluarte para la Iglesia en la región.

Líbano trata ahora de recuperarse después de años de crisis económica y una guerra devastadora entre Israel y el grupo político y militar libanés Hezbollah que terminó con un alto el fuego mediado por Estados Unidos y Francia en noviembre. La formación de un nuevo gobierno reformista en noviembre puso fin a un vacío político de dos años y trajo esperanzas de recuperación, pero la situación sigue siendo tensa.

El presidente libanés, Joseph Aoun, anunció el viaje en X, pero solo proporcionó las fechas. El Vaticano dijo que el itinerario del viaje se publicará en una fecha posterior.

Israel ha continuado ocupando cinco puntos estratégicos en el lado libanés de la frontera y realizando ataques aéreos casi diarios que dice tienen como objetivo evitar que Hezbollah se reagrupe. Hezbollah está bajo una creciente presión nacional e internacional para entregar su arsenal restante, pero se ha negado a hacerlo hasta que Israel se retire y detenga sus ataques. Hay temores de un conflicto civil si las autoridades libanesas intentan desarmar al grupo por la fuerza.

Se cree que alrededor de un tercio de la población de Líbano es cristiana, aunque no hay un número oficial ya que no ha habido un censo oficial desde 1932. Los maronitas son la secta más grande y poderosa y, por convención, el presidente de Líbano siempre es un cristiano maronita.

Colleen Barry en Milán contribuyó.

