Votantes suizos debaten si las mujeres, al igual que los hombres, deben hacer servicio nacional

Los votantes suizos votaban el domingo para decidir si las mujeres, al igual que los hombres, deben realizar el servicio nacional en el ejército, en equipos de protección civil o de otras formas.

Los partidarios de la "iniciativa de servicio ciudadano" en el referendo que finaliza el domingo esperan que esto impulse la cohesión social al agregar empleos en áreas como prevención ambiental, seguridad alimentaria y cuidado de personas mayores.

El Parlamento se opone abrumadoramente a la idea, principalmente por razones de costo y por la preocupación de que podría afectar la economía al sacar a decenas de miles de jóvenes de la fuerza laboral.

Aunque las encuestas iniciales sugerían una contienda reñida, una encuesta más reciente mostró que la iniciativa iba camino de fracasar.

La votación ofrece un indicador de cómo ve una población europea el deber nacional obligatorio, en un momento en que hay preocupaciones sobre la posible expansión de la guerra de Rusia en Ucrania y otras posibles perturbaciones.

"Las nubes se están acumulando en los cielos de una Suiza fragmentada. Por un lado, hay deslizamientos de tierra en las montañas, inundaciones en las llanuras, ciberataques, riesgos de escasez de energía o guerra en Europa. Por otro lado, el individualismo crece y la soledad y las tensiones aumentan", argumentaron los defensores de la campaña.

"Al proponer un servicio nacional para todos los jóvenes, la iniciativa responde exactamente a lo que necesitamos: que todos asuman la responsabilidad de trabajar por una Suiza más fuerte que pueda enfrentar las crisis", añadieron.

El gobierno respondió que, para empezar, el ejército y la defensa civil ya cuentan con suficiente personal y no se debería reclutar a más personas de las necesarias.

Aunque el servicio militar obligatorio para las mujeres podría verse como "un paso hacia la igualdad de género", agregó el gobierno, la idea "impondría una carga adicional a muchas mujeres, que ya asumen gran parte del trabajo no remunerado de criar y cuidar a los hijos y familiares, así como las tareas del hogar".

"Debido a que la igualdad en el lugar de trabajo y en la sociedad aún no es una realidad, exigir a las mujeres que realicen servicio cívico no constituiría un avance en términos de igualdad", dijo.

Los jóvenes en Suiza ya están obligados a realizar el servicio militar o unirse a equipos de protección civil. Los objetores de conciencia pueden realizar otros tipos de servicio, y aquellos que optan por no participar en absoluto deben pagar una cuota de exención.

La iniciativa requeriría que todos los ciudadanos suizos realicen el servicio nacional —las mujeres actualmente pueden hacerlo de manera voluntaria— y aplicaría el concepto de seguridad nacional a áreas más allá del servicio militar o la protección civil.

Cada año, alrededor de 35.000 hombres participan en el servicio obligatorio a un costo de casi 1.000 millones de francos suizos (aproximadamente 1.250 millones de dólares) en términos de asignaciones gubernamentales y seguros. La aprobación de la medida duplicaría aproximadamente tanto el número de personas como el costo.

La medida también daría al parlamento la opción de exigir a los extranjeros que viven en Suiza que realicen servicio público.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.