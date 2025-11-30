Turquía condena los ataques ucranianos a petroleros rusos cerca de su costa en el mar Negro

El gobierno turco ha condenado los ataques de drones ucranianos a dos petroleros de la flota clandestina rusa en el mar Negro.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oncu Keceli, afirmó que los ataques a los buques Kairos y Virat ocurrieron dentro de la zona económica exclusiva de Turquía y "han supuesto serios riesgos para la navegación, la vida, la propiedad y la seguridad ambiental en la región".

En una publicación en redes sociales el sábado por la noche, Keceli añadió que Turquía mantiene conversaciones con "las partes relevantes" para prevenir la expansión de la guerra en Ucrania a través del mar Negro y para proteger los intereses económicos de Turquía.

Ucrania ha declarado que utilizó drones navales para atacar los petroleros en rápida sucesión frente a la costa turca del mar Negro el viernes por la tarde. Se informó que los miembros de la tripulación a bordo de ambos buques estaban a salvo.

La base de datos OpenSanctions, que rastrea a personas u organizaciones involucradas en la evasión de sanciones, describe a los buques como parte de una flota de barcos utilizados para evadir las sanciones impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania en 2022.

Ucrania ha llevado a cabo exitosos ataques navales contra embarcaciones rusas durante la guerra, utilizando especialmente drones marinos cargados de explosivos. Sin embargo, las misiones ucranianas anteriormente se habían limitado en gran medida a las aguas del norte del mar Negro.

