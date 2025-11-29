Más de 70.000 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás

El número de muertos palestinos ha superado los 70.000 desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás, informó el sábado el Ministerio de Salud de Gaza, mientras que un hospital dijo que el fuego israelí provocó la muerte de dos niños palestinos en el sur del territorio.

El número de víctimas sigue aumentando tras el inicio del más reciente alto el fuego el 10 de octubre. Israel aún realiza ataques en respuesta a lo que califica como violaciones de la tregua, y de entre los escombros se siguen recuperando cuerpos de personas fallecidas en los primeros días de la guerra.

El Ministerio de Salud dice que el número de palestinos muertos asciende ahora a 70.100. El organismo opera bajo el gobierno dirigido por Hamás. Está compuesto por profesionales médicos y mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por la comunidad internacional.

La guerra comenzó con el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron alrededor de 1.200 personas y los combatientes tomaron más de 250 rehenes. Casi todos ellos o sus restos han sido devueltos en ceses al fuego u otros acuerdos.

El personal del Hospital Nasser, que recibió los cuerpos de los niños en el sur de Gaza, dijo que los hermanos, de 8 y 11 años, murieron cuando un dron israelí atacó cerca de una escuela que albergaba a personas desplazadas en la ciudad de Beni Suhaila.

El Ejército de Israel dijo que mató a dos personas que cruzaron a un área controlada por Israel, “realizaron actividades sospechosas” y se acercaron a las tropas. En la declaración no se menciona a los niños. El Ejército dijo que también abatió a otra persona en un incidente separado pero similar en el sur.

Al menos 352 palestinos han sido asesinados en todo el territorio desde que el alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor el 10 de octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre civiles y combatientes.

Tel Aviv afirma que sus ataques están dirigidos a milicianos que violan la tregua. Israel y Hamás se han acusado mutuamente de violar el acuerdo. El grupo armado instó nuevamente el sábado a los mediadores a presionar a Israel para que detenga lo que calificó como violaciones del alto el fuego en Gaza.

Un plan de Estados Unidos en el que se describe el futuro del enclave, devastado por más de dos años de guerra, aún está en las primeras etapas. En el plan para asegurar y gobernar el territorio se autoriza la creación de una fuerza internacional de estabilización para proporcionar seguridad, se aprueba una autoridad transicional que será supervisada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se prevé un posible camino futuro hacia un estado palestino independiente.

En las últimas semanas, las fuerzas israelíes han avanzado en una serie de frentes en la región.

Autoridades sirias dijeron que las fuerzas israelíes asaltaron una aldea de ese país el viernes y abrieron fuego cuando fueron confrontadas por residentes, matando al menos a 13 personas. Israel dijo que llevó a cabo la operación para detener a sospechosos de un grupo armado que planeaba realizar ataques en Israel, y que los milicianos abrieron fuego contra los soldados, hiriendo a seis.

Israel también ha intensificado sus ataques en Líbano, diciendo que están dirigidos a sitios de Hezbollah y afirmando que el grupo político-militar intenta rearmarse.

Hezbollah llamó al papa León XIV a “rechazar la injusticia y la agresión”, en referencia a los ataques israelíes casi diarios, a pesar de un alto el fuego que puso fin hace un año a la guerra de 14 meses entre las dos partes. El papa visita la región en su primer viaje al extranjero.

En la Cisjordania ocupada por Israel, soldados israelíes fueron acusados por palestinos de ejecutar a dos hombres el jueves después de que imágenes transmitidas por dos estaciones de televisión árabes mostraran a los soldados disparando a los hombres después de que parecían rendirse. El Ejército israelí dijo que ya investiga el caso.

La violencia de los colonos israelíes ha seguido en aumento en Cisjordania. El sábado, la Media Luna Roja Palestina dijo que 10 palestinos resultaron heridos por golpes y munición real en ataques de colonos en la aldea de Khallet al-Louza cerca de Belén.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.