El nuevo manual de defensa civil de Taiwán trata de aumentar la preparación ante tensiones con China

Taiwán lanzó el martes un nuevo manual de defensa civil, que ofrecía una versión más accesible del texto que destaca la urgencia de fortalecer la respuesta civil en caso de una invasión por parte de China.

El manual, emitido por la Agencia de Movilización de Defensa Total, ofrece listas y preguntas para ayudar a los residentes a planificar para crisis que van desde invasiones militares hasta desastres naturales en la isla propensa a terremotos.

“Desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, hemos sentido que se necesita agregar mucha más información”, dijo Shen Wei-chih, director de la Agencia de Movilización de Defensa Total. "La nueva edición del Manual de Defensa Nacional de hoy trata sobre cómo mejorar y aumentar la conciencia pública sobre las crisis, así como fortalecer la capacidad de autodefensa".

Refuerzo de la defensa civil ante la amenaza china

Taiwán, una isla autogobernada frente a la costa de China, es reclamada por Beijing como parte de su territorio soberano. En los últimos años, las tensiones entre ambos lados han aumentado drásticamente, y los gobiernos han cesado las comunicaciones oficiales.

Aunque China reclama Taiwán desde hace mucho tiempo, ha incrementado el número de patrullas de la Guardia Costera y el alcance y la escala de sus ejercicios militares dirigidos a la isla, como ejercicios a gran escala que simulan un bloqueo.

El Ejército Popular de Liberación de China envía aviones militares y barcos de la armada hacia Taiwán a diario. Entre el lunes y el martes, el EPL envió 24 aviones de combate, drones y aviones de apoyo hacia la isla, según un comunicado del Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, que contó 11 buques de la armada y otros seis barcos chinos.

El gobierno de Taiwán bajo el presidente Lai Ching-te del Partido Progresista Democrático ha respondido enfatizando cada vez más el papel del público en la defensa contra una posible invasión militar.

Guía con listas y escenarios de amenazas

La guía de 36 páginas presenta listas de objetos para preparar bolsas de evacuación de emergencia y ofrece estrategias e información para diferentes situaciones de crisis, incluyendo cómo reconocer las sirenas de ataques aéreos y tsunamis.

Una versión en línea del manual también proporciona enlaces a aplicaciones que muestran ubicaciones de refugios de emergencia y videos instructivos para situaciones de emergencia. Otras recomendaciones incluyen tener agua potable, sacos de dormir e impermeables preparados para viajar y almacenar suministros para una semana, como alimentos enlatados, papel higiénico y comida para mascotas.

La sección de acción militar advierte sobre amenazas como "actores no amistosos que realicen ejercicios de fuego real cerca de Taiwán o declaren unilateralmente una zona de exclusión aérea bajo el pretexto de ejercicios militares".

La nueva versión intenta ser más sencilla

Gran parte del texto sigue siendo el mismo que en manuales anteriores, aunque la versión actualizada pretende ser más sencilla, dijo el coronel Chiao Fu-chun, portavoz del Ministerio de Defensa.

“Nos basamos en los enfoques de Francia y Noruega, y después de múltiples rondas de discusión y consulta con expertos, completamos este manual”, señaló Chiao. "Está expresado a través de texto e imágenes simples, lo que facilita su comprensión para personas de todas las edades".

El esfuerzo del gobierno es un reflejo de un movimiento en Taiwán que reconoce el papel que los civiles deben desempeñar en respuesta a una posible invasión.

La sociedad civil taiwanesa también ha sido proactiva en el tema en los últimos años. Puma Shen, fundador de Kuma Academy, lanzó cursos de defensa civil con el respaldo del empresario Robert Tsao, quien donó 1.000 millones de dólares taiwaneses nuevos (32 millones de dólares) para ayudar con los preparativos.

El productor senior de video de AP Johnson Lai contribuyó a este despacho desde Taipéi, Taiwán.