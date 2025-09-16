Crecen las tensiones tras colisión de barcos chinos y filipinos cerca de un atolón disputado

La Guardia Costera de China acusó a un barco filipino de embestir deliberadamente una de sus embarcaciones el martes cerca del banco de Scarborough, un territorio disputado que ambos países reclaman en el mar de China Meridional.

Un comunicado de la guardia costera indicó que más de 10 barcos del gobierno filipino provenientes de diversas direcciones ingresaron a las aguas alrededor del atolón, que en chino se llama isla Huangyan. Los guardacostas emplearon cañones de agua contra las embarcaciones, según el comunicado.

El encuentro ocurrió seis días después de que China anunciara que designaría parte del banco de Scarborough como una reserva natural nacional.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Filipinas. El gobierno en Manila dijo la semana pasada que presentaría una protesta diplomática contra la designación de una reserva natural en el lugar que llama bajo de Masinloc.

China y Filipinas han chocado repetidamente alrededor de afloramientos en el mar de China Meridional, que China reclama casi en su totalidad. Los dos países están entre varios que tienen reclamos territoriales en las aguas, que son de importancia estratégica y albergan valiosos caladeros de pesca.

El comunicado de la guardia costera china culpó a Filipinas por la colisión del martes, calificando sus acciones de provocativas y atroces.

Varios países amigos han respaldado a Filipinas en cuanto a la reserva natural.

Un comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la acción china como "otro movimiento coercitivo para avanzar en amplios reclamos territoriales y marítimos en el mar de China Meridional a expensas de sus vecinos".

Reino Unido y Australia expresaron su preocupación sobre el anuncio en publicaciones en redes sociales. La embajada de Canadá en Filipinas dijo que "nos oponemos a los intentos de usar la protección ambiental como una forma de tomar control sobre el disputado Banco de Scarborough".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.