Petro pide levantar suspensión de emergencia económica para atender inundaciones en Colombia

El presidente Gustavo Petro pidió el lunes a la Corte Constitucional de Colombia que levante la suspensión temporal del decreto de emergencia económica, con el fin de atender las inundaciones en el país ocasionadas por lluvias vinculadas al ingreso de un frente frío al mar Caribe, las cuales han afectado a más de 69.000 familias en un centenar de municipios.

“¿De dónde vamos a sacar la plata?… Si viene el tercer frente frío, ¿cuánto valdrá?”, cuestionó Petro durante un consejo de ministros televisado desde Córdoba, uno de los departamentos más afectados por las lluvias. “Podemos pasar de decenas de miles de hectáreas a centenares de hectáreas” inundadas, agregó.

El mandatario aseguró que, para atender la actual coyuntura, necesitan dinero del que carece el Estado, especialmente luego de que el Congreso hundiera una reforma tributaria que el gobierno necesitaba para mejorar su financiamiento en 2026.

“No tenemos plata, porque el Congreso quitó la ley. Hoy lo que tocaría hacer es recortar 16 billones (aproximadamente 4.339 millones de dólares) en presupuesto, y esto (la inundación) va a valer otros 16 billones mal contados”, explicó Petro.

La Corte Constitucional suspendió en enero la emergencia económica, decretada por Petro en diciembre para establecer impuestos temporales sin el aval del Congreso bajo el argumento de que quería evitar una “inminente crisis fiscal”. El tribunal deberá decidir si levanta la suspensión o no permite definitivamente la declaratoria de emergencia.

Petro considera que, desde la suspensión de dicha declaratoria, se han sumado más razones para declararla, tales como las inundaciones causadas por la lluvia, que corresponden a un factor que no se podía predecir.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advirtió la semana pasada de un nuevo frente frío que ingresó al Caribe colombiano, lo que causaría un incremento en las precipitaciones, la intensidad del viento y el oleaje.

Además de Córdoba, hay emergencias por lluvias en otros departamentos como Antioquia, Sucre, Bolívar, Santander, Magdalena y Chocó.

“El frente frío deja en Colombia 131 eventos y más de 69.000 familias afectadas en 104 municipios de 16 departamentos”, indicó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el fin de semana.

El viernes pasado, Petro alertó que, además de miles de afectados, al menos 14 personas murieron por las lluvias.

El 80% del departamento de Córdoba permanece inundado desde la semana pasada debido a un incremento en las precipitaciones, que ha causado aumentos en los caudales de los ríos. El gobernador cordobés, Erasmo Zuleta, dijo la víspera que más de “120.000 personas lo han perdido todo”.

Imágenes de Montería, la capital de Córdoba, muestran el agua de las inundaciones cubriendo hasta la mitad de algunas casas y a sus habitantes caminando con el agua hasta las rodillas. La gobernación ha dicho que en zonas rurales hay gran afectación para las familias que se sostienen de la agricultura y el ganado.

La UNGRD informó el lunes que envió a Córdoba 10 toneladas de ayuda humanitaria en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La entidad agregó que serán enviadas otras 11 toneladas de alimentos e insumos veterinarios para atender a los animales afectados por las inundaciones, incluyendo perros, gatos, cerdos, aves, vacas y caballos.

En Córdoba la emergencia es causada por la crecida del río Sinú. El Instituto de Hidrología ha explicado que se están generando aumentos significativos en los caudales, con valores por encima de lo normal para la época.