La mayoría de los mercados de Asia suben tras histórico triunfo electoral en Japón

Los mercados bursátiles de Asia subieron el martes en su mayor parte, luego de que el índice de referencia de Japón alcanzó nuevos máximos tras una histórica victoria electoral de la primera mujer en gobernar el país.

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón ganó 2,6%, ubicándose en 57.821,58. El Nikkei registró un avance del 3,9% el lunes para establecer un récord, un día después del triunfo aplastante del Partido Liberal Democrático de la primera ministra Sanae Takaichi en unas elecciones parlamentarias. Hay grandes esperanzas de que Takaichi impulse reformas que se prevé impulsen la economía y el mercado de valores.

El S&P/ASX 200 de Australia subió 0,3%, a 8.893,60, mientras que el Kospi de Corea del Sur ganó 0,6%, colocándose en 5.327,80. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong se disparó 1,0%, a 27.300,00, y el Compuesto de Shanghái registró un ligero avance de 0,2%, a 4.130,20.

En Wall Street, el mercado de valores de Estados Unidos cerró la semana pasada con su mejor día desde mayo, pero persisten ciertas preocupaciones. Ello incluye críticas de que las acciones simplemente se han vuelto demasiado caras luego de alcanzar niveles récord.

El S&P 500 se acercó a su máximo histórico establecido hace dos semanas, ascendiendo 0,5% para cerrar en 6.964,82. El Promedio Industrial Dow Jones subió menos del 0,1%, a 50.135,87, y el compuesto Nasdaq ganó 0,9%, finalizando en 23.238,67.

Los rendimientos del Tesoro se mantuvieron relativamente estables antes de que se den a conocer informes que podrían influir en el mercado. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,22% a 4,20%.

En otras transacciones el martes temprano, el crudo estadounidense de referencia descendió 4 centavos, a 64,32 dólares por barril. El crudo Brent, el estándar internacional, perdió 2 centavos, cerrando en 69,02 dólares el barril.

___

El periodista de la AP Stan Choe contribuyó a este despacho.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.