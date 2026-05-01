Ucrania dice haber perpetrado ataque contra terminal petrolera de Tuapse, su cuarto en 2 semanas

Las fuerzas ucranianas atacaron una terminal petrolera en la ciudad rusa de Tuapse, en el mar Negro, informó el Estado Mayor General de Ucrania el viernes, lo que marcó el cuarto ataque dirigido contra la infraestructura petrolera de la región en poco más de dos semanas.

El comunicado del Estado Mayor General indicó que se registraron explosiones y un incendio en las instalaciones de infraestructura petrolera local. Funcionarios locales en Rusia señalaron que un ataque con drones ucranianos provocó el incendio y que no se reportaron víctimas.

La instalación ya había sido impactada el 16 de abril, el 20 de abril y el 28 de abril. El gobernador regional Veniamin Kondratyev indicó que el jueves se había extinguido un incendio en la refinería de petróleo de la ciudad, menos de 24 horas antes del ataque más reciente.

Por su parte, los ataques rusos continuaron impactando Ucrania.

Rusia atacó la ciudad de Ternópil, en el oeste de Ucrania, con más de 50 drones, según el alcalde Serhii Nadal.

Se registraron impactos en instalaciones industriales y en infraestructura, afirmó. Al menos 10 personas resultaron heridas, añadió, y algunos vecindarios siguen sin electricidad como consecuencia del ataque masivo.

Dos edificios residenciales de varios pisos y la infraestructura portuaria de Odesa sufrieron daños después que las fuerzas rusas lanzaran otro ataque nocturno con drones contra la región del sur, informaron las autoridades locales.

Como resultado de los ataques, un apartamento en una torre residencial de 16 pisos quedó destruido y el techo se incendió. En otro edificio residencial de gran altura, un incendio envolvió el piso 12, de acuerdo con el Servicio de Emergencias de Ucrania.

En una publicación en Telegram, el presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que al menos cinco personas resultaron heridas en la región. Indicó que también se registraron daños por los ataques nocturnos en la ciudad central de Kryvyi Rih y en la región nororiental de Járkiv, donde fue alcanzada infraestructura ferroviaria.

“Rusia continúa atacando nuestra infraestructura energética, infraestructura crítica y objetivos civiles. Esta noche hubo 210 ataques con drones, y cerca de 140 de ellos fueron drones ‘Shahed’”, escribió Zelenskyy.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.