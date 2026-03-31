Diplomáticos europeos visitan Ucrania en el aniversario de atrocidades rusas en Bucha

Los principales diplomáticos europeos visitaron Ucrania el martes para conmemorar el aniversario de las atrocidades cometidas en una localidad cercana a Kiev por las fuerzas invasoras de Rusia hace cuatro años.

Los esfuerzos encabezados por Estados Unidos para poner fin a la guerra están congelados y la atención de Washington se ve absorbida por el conflicto en Oriente Medio, mientras que los gobiernos europeos están interesados en mantener el foco sobre la mayor guerra terrestre del continente en décadas, que ya va por su quinto año.

Un grupo de 12 ministros de Exteriores europeos, así como numerosos funcionarios de menor rango, llegó en tren a la capital ucraniana, donde fueron recibidos por el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, quien señaló el “sombrío aniversario” de las impactantes atrocidades en Bucha.

Las tropas rusas ocuparon rápidamente Bucha tras invadir Ucrania el 24 de febrero de 2022. Permanecieron allí alrededor de un mes. Cuando las fuerzas ucranianas recuperaron la localidad, encontraron más de 400 cuerpos dejados por la operación de “limpieza” de Rusia.

“Una presencia europea tan fuerte (en Ucrania) en este día demuestra que la justicia por esta y otras atrocidades rusas es inevitable”, afirmó Sybiha en una publicación en X. “Una rendición de cuentas integral por los crímenes rusos es vital para restablecer la justicia en Europa”.

Parte de la reunión del martes entre los funcionarios de la Unión Europea y sus homólogos ucranianos se centró en tranquilizar a Kiev sobre la continuidad de los esfuerzos europeos para exigir responsabilidades a Rusia por su invasión.

De camino a Kiev, responsable diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, subrayó la importancia de garantizar que se exija responsabilidad tanto a quienes dieron las órdenes de matar en lugares como Bucha como a quienes ejecutaron las atrocidades.

“Una de las cosas que realmente se necesitan es la rendición de cuentas. De lo contrario, tienes venganza y represalias”, señaló Kallas. “Si no ves que se responsabilice a quienes le hacen esto a tu familia, querrás venganza”.

La guerra con Irán es actualmente una prioridad principal para Estados Unidos y corre el riesgo de desviar recursos que Kiev necesita, como sistemas de defensa antiaérea, al tiempo que proporciona a Rusia ganancias inesperadas gracias a los altos precios de la energía.

“No podemos permitir que (la guerra en Ucrania) se salga de la agenda”, señaló Kallas. “Somos nosotros quienes tenemos que mantener esto porque nadie más lo hace”.

Las negociaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra no avanzan, y no está claro cuándo podrían reanudarse después de quedar congeladas mientras se desarrolla el conflicto en Oriente Medio.

“Las conversaciones están estancadas”, indicó Kallas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.