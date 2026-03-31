Una propuesta en Georgia permitiría tomar muestras de ADN a inmigrantes detenidos por faltas menores

Durante las últimas tres décadas, la recopilación de ADN de delincuentes condenados se ha convertido en una práctica estándar en el sistema de justicia de Estados Unidos, y muchos estados ahora también toman muestras con hisopo a personas arrestadas por delitos graves.

Una legislación que espera una votación final en Georgia iría un paso más allá al recopilar ADN de personas acusadas de faltas menos graves —pero solo si las autoridades federales de inmigración quieren que queden detenidas. Eso podría incluir a inmigrantes que finalmente no sean deportados.

Si se promulga, la medida de Georgia convertiría al estado en el tercero en señalar a inmigrantes que se cree que están en Estados Unidos ilegalmente para la recopilación de material genético que no se obtendría de otras personas. Florida aprobó una ley similar en 2023. Y Oklahoma autorizó en 2009 la recopilación de ADN de inmigrantes en Estados Unidos sin permiso de residencia, aunque sigue supeditada a que se apruebe financiamiento.

La nueva legislación llega mientras el gobierno del presidente Donald Trump busca ampliar el uso de ADN y biometría en la aplicación de las leyes migratorias, dentro de un plan para deportar a millones de personas de Estados Unidos.

“Es un ejemplo de algo que estamos viendo en todo el panorama: actores gubernamentales en todos los niveles acaparando ADN en todos los contextos disponibles”, afirmó Stevie Glaberson, directora de investigación y defensa del Center on Privacy and Technology de la facultad de derecho de la Universidad de Georgetown.

La recopilación de ADN de inmigrantes ha crecido en los últimos años

El FBI puso en marcha el Sistema Nacional de Índices de ADN en 1998 para compilar muestras de ADN presentadas por autoridades federales, estatales y locales. Ha crecido en tamaño y alcance y ahora contiene más de 26 millones de perfiles de ADN, muchos de personas condenadas por delitos.

Una ley federal promulgada hace 20 años permitió al secretario de Justicia ampliar la recopilación de ADN a personas arrestadas y a no ciudadanos detenidos bajo autoridad federal. Pero, debido a excepciones autorizadas por funcionarios federales, a pocos inmigrantes se les tomaron muestras de ADN.

Eso cambió en 2020, durante el primer mandato de Trump, cuando una nueva norma del Departamento de Justicia eliminó gran parte de esa discrecionalidad. En los cinco años siguientes, el Departamento de Seguridad Nacional incorporó a la base de datos nacional los perfiles de ADN de más de 2,6 millones de detenidos, según un análisis del Center on Privacy and Technology.

El departamento no respondió a preguntas de The Associated Press sobre el porcentaje de inmigrantes detenidos a quienes se les ha recopilado ADN durante el segundo mandato de Trump.

Pero el departamento busca ampliar su autoridad. Una norma propuesta le permitiría recopilar ADN, incluso de ciudadanos de Estados Unidos, para determinar relaciones familiares en casos de beneficios migratorios.

Los estados no suelen recopilar ADN por arrestos por delitos menores

Aunque muchos estados recopilan ADN de personas arrestadas por delitos graves, solo 10 estados lo recogen de personas arrestadas por ciertas faltas, como delitos sexuales, y ninguno lo recopila por todos los arrestos por delitos menores, según un análisis de AP de datos compilados por el Departamento de Justicia Penal de la Universidad Estatal de Boise.

Pero, bajo las leyes de Florida y Oklahoma, cualquier arresto podría derivar en la recopilación de ADN para inmigrantes sujetos a solicitudes federales de retención. Funcionarios del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida y de la Oficina Estatal de Investigaciones de Oklahoma no respondieron a preguntas sobre si esas leyes se están utilizando.

La legislación de Georgia exigiría la recopilación de ADN de inmigrantes que enfrenten cualquier cargo por delito menor o grave si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha emitido una solicitud de retención, pero no ha recogido a la persona dentro de 48 horas.

El senador estatal de Georgia Tim Bearden, republicano que impulsa el proyecto, describió la medida como un medio para resolver delitos.

“La tecnología está cambiando rápidamente, y el ADN es una de esas cosas que nos ayudan enormemente cuando tratamos de asegurarnos de llevar justicia a las víctimas en este estado y en todo este país”, sostuvo Bearden en una vista en marzo.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló en un comunicado que “las alianzas con las fuerzas del orden son fundamentales para contar con los recursos que necesitamos para arrestar a extranjeros ilegales criminales en todo el país”.

¿Podría una luz trasera rota llevar a una toma de ADN con hisopo?

Una ley de Georgia de 2024 ordena que las fuerzas del orden locales cooperen con las autoridades federales para identificar y detener a inmigrantes en Estados Unidos sin permiso de residencia, o de lo contrario perder financiación estatal. La legislación de este año se basaría en esa norma.

Algunos expertos legales dicen que podría derivar en la recopilación de ADN de inmigrantes detenidos por infracciones menores. Las infracciones de tránsito que en algunos estados se sancionan como faltas civiles se consideran delitos menores en Georgia, lo que las dejaría sujetas a la nueva ley, explicó Mazie Lynn Guertin, directora ejecutiva y defensora de políticas de la Asociación de Abogados Defensores Penales de Georgia.

“No creemos que tomar una muestra con hisopo a una persona que cometió una infracción de tránsito sea un beneficio para la seguridad pública. La correlación entre una luz trasera rota y un delito que pueda resolverse con ADN es bastante tenue en la mayoría de los casos”, comentó Guertin.

Las personas sujetas a solicitudes federales de retención migratoria no necesariamente viven en el país sin permiso ni son deportables, porque más adelante pueden demostrar su derecho legal a permanecer en Estados Unidos, indicó Kyle Gomez-Leineweber, director de políticas de Common Cause Georgia. Pero aun así, esas personas podrían ver su ADN archivado bajo la legislación de Georgia.

“Lo que esto realmente hace es crear un sistema de dos niveles en el que parte del ADN se recopilaría en función de la percepción del estatus migratorio de una persona”, señaló Gomez-Leineweber.

Expertos legales plantean dudas sobre derechos constitucionales

La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó en 2013 una ley de Maryland que permite recopilar ADN de personas acusadas —pero aún no condenadas— de ciertos delitos graves. Esa ley permite añadir el ADN a una base de datos después de que se determine que existe causa probable para detener a alguien, siempre que se elimine si la persona finalmente no es condenada.

El caso de Maryland suele citarse como justificación para ampliar la recopilación de ADN. Pero algunos defensores de los inmigrantes cuestionan si las retenciones migratorias de carácter civil cumplen el umbral de causa probable para que la recopilación de ADN sea aceptable bajo la protección de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contra registros e incautaciones irrazonables.

“No parece haber ningún tipo de justificación significativa para que los estados intervengan y exijan la recopilación de ADN —de material genético— de no ciudadanos bajo su custodia que solo han sido acusados de un delito, incluso uno de bajo nivel", declaró Jorge Loweree, director gerente del American Immigration Council. "Parece que esto es solo un esfuerzo por aumentar la vigilancia sobre los no ciudadanos”.

___

Lieb informó desde Jefferson City, Missouri. Kramon forma parte de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que ubica a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.