Expertos: tomar la isla Kharg pondría en riesgo a tropas de EEUU y quizá no acabe la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con desplegar tropas terrestres para apoderarse de infraestructura petrolera crítica en la isla iraní de Kharg, una apuesta militar que, según expertos, pondría en riesgo vidas estadounidenses y aun así podría no suponer el final de la guerra.

Si Trump quiere obstaculizar la industria petrolera de Irán para ganar influencia en negociaciones, una mejor opción podría ser establecer un bloqueo marítimo contra los barcos que se hayan abastecido en las terminales petroleras de la isla de Kharg, señalaron los expertos.

La isla —ubicada al otro lado del golfo Pérsico respecto a las bases de Estados Unidos en Kuwait y Arabia Saudí— es el corazón palpitante de la industria petrolera de Irán, por donde pasa el 90% de sus exportaciones. Es importante porque la costa iraní es, en su mayor parte, demasiado poco profunda para que los buques petroleros puedan atracar.

“Poner gente sobre el terreno podría ser la forma más convincente, desde el punto de vista psicológico, de asestar un golpe a Irán”, explicó Michael Eisenstadt, exanalista militar de Estados Unidos que ahora dirige el Programa de Estudios Militares y de Seguridad del Washington Institute for Near East Policy.

Eisenstadt, un oficial retirado de la reserva del Ejército que sirvió en Irak, señaló que “por otro lado, estás poniendo a tus propias tropas en peligro. No está lejos del territorio continental. Así que potencialmente pueden hacer llover mucha destrucción sobre la isla, si están dispuestos a infligir daños a su propia infraestructura”.

Apoderarse de la isla de Kharg podría escalar el conflicto, advirtió Danny Citrinowicz, experto en Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.

Indicó que Irán y sus aliados —incluidos los rebeldes hutíes de Yemen— podrían intensificar sus represalias, incluso colocando minas en el estrecho de Ormuz y atacando objetivos con drones en toda la península arábiga, desde el golfo Pérsico hasta el mar Rojo.

Investigadores de materias primas y bancos de inversión advierten que una represalia de gran magnitud podría tener implicaciones duraderas para los precios de la energía y la economía global.

Sobre la isla de Kharg, Citrinowicz indicó que “será difícil tomarla. Será difícil mantenerla. Y podría dañar la economía, pero no de una manera que obligue a los iraníes a capitular”.

“Quizá tomemos la isla de Kharg”, dice Trump

Trump enfrenta una presión creciente para poner fin al conflicto de un mes con Irán, que ha atacado bases de Estados Unidos y a aliados en la región.

Irán también ha cerrado en gran medida el estrecho de Ormuz, un angosto paso por el que normalmente fluye el 20% del petróleo mundial, lo que ha disparado los precios del combustible y provocado otras turbulencias económicas.

Trump manifestó en una publicación en redes sociales el lunes que “se está logrando un gran progreso” en las conversaciones con Irán para poner fin a las operaciones militares. Pero sostuvo que, si no se alcanza un acuerdo “pronto” y el estrecho no se reabre de inmediato, Estados Unidos arrasaría centrales eléctricas, pozos petroleros, la isla de Kharg y posiblemente incluso plantas desalinizadoras.

Trump ha planteado la idea de que fuerzas estadounidenses se apoderen de la isla de Kharg.

“Quizá tomemos la isla de Kharg, quizá no. Tenemos muchas opciones”, le dijo Trump al Financial Times. “También significaría que tendríamos que estar allí (en la isla de Kharg) durante un tiempo”.

Consultado sobre las defensas iraníes allí, respondió: “No creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el viernes que no harían falta tropas terrestres para lograr los objetivos del gobierno de Trump. No repitió esa afirmación el lunes, cuando se le preguntó sobre planes para tropas terrestres de Estados Unidos, y se limitó a decir que “el presidente tiene varias opciones a su disposición”, aunque la diplomacia es la preferencia de Trump.

“Ahora están haciendo amenazas sobre controlar el estrecho de Ormuz a perpetuidad, crear un sistema de peajes y cosas por el estilo”, le dijo Rubio a “Good Morning America” de ABC. “Eso no se va a permitir. Y el presidente tiene varias opciones disponibles, si así lo decide, para evitar que eso ocurra”.

Estados Unidos ha atacado objetivos en la isla crucial para Irán

Estados Unidos ya ha atacado varios objetivos en la isla, incluidas defensas antiaéreas, un puesto de radar, el aeropuerto y una base de aerodeslizadores, según un análisis satelital del Institute for the Study of War y del Critical Threats Project del American Enterprise Institute.

La isla de Kharg está a unos 33 kilómetros (21 millas) de la costa de Irán y es la terminal principal por la que pasa casi la totalidad de las exportaciones de petróleo del país. Sería difícil que Irán funcionara sin la isla porque es “el nodo principal” de la economía del país, dijo Petras Katinas, investigador de energía del Royal United Services Institute.

Sin embargo, Teherán tiene demasiado en juego como para rendirse por un solo activo —por muy significativo que sea en términos económicos— y aún podría exportar algo de petróleo incluso si fuerzas de Estados Unidos se apoderaran de la isla, señaló Citrinowicz, el experto en Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.

Aunque ocupar Kharg podría darle a Washington cierta influencia en cualquier negociación, dijo que la idea de que el control de la isla pudiera intercambiarse por el arsenal iraní de uranio enriquecido era inverosímil.

“De ninguna manera es un golpe decisivo”, afirmó Citrinowicz.

Kharg está al alcance de fuerzas en el territorio continental iraní

Un buque de la Marina de Estados Unidos que transporta a unos 2.500 infantes de marina llegó recientemente a Oriente Medio, mientras se espera que pronto lleguen al menos 1.000 soldados de la 82ª División Aerotransportada. Otros 2.500 infantes de marina están siendo desplegados desde California. El gobierno de Trump no ha dicho qué harán todas esas tropas, pero la 82ª Aerotransportada está entrenada para lanzarse en paracaídas en territorio hostil o disputado para asegurar zonas clave y aeródromos.

Una de las razones por las que las tropas estadounidenses serían vulnerables en la isla de Kharg es su cercanía al territorio continental iraní, desde donde podrían dispararse misiles, drones y artillería. Pese a los continuos ataques de Estados Unidos e Israel, la República Islámica sigue atacando objetivos en toda la región, incluida una base aérea saudí a cientos de millas de distancia donde más de dos docenas de soldados estadounidenses resultaron heridos la semana pasada.

Incluso con barcos y aviones estadounidenses brindando apoyo, seguiría habiendo una ventana de tiempo relativamente corta para derribar cada dron o misil lanzado desde el territorio continental hacia la isla, dijo Eisenstadt.

“La costa tiende a ser montañosa, así que los drones pueden entrar por pasos de montaña donde es difícil que nuestro radar los detecte”, explicó. “Y no tenemos tiempo de aviso”.

Eisenstadt sostiene que un bloqueo marítimo contra barcos que transporten petróleo iraní sería una estrategia más segura y lograría el mismo objetivo de controlar la mayor parte de la industria petrolera de Irán.

“Instauren una cuarentena que busque incautar cargamentos de petróleo iraní que salgan del Golfo”, coincidió Clayton Seigle, experto en seguridad energética del Center for Strategic and International Studies. Podría hacerse a distancia, “fuera del alcance de la mayor parte de los sistemas de armas de Irán”.

Seigle se pronunció en contra de destruir la infraestructura petrolera de la isla de Kharg, algo que Trump también sugirió.

“Se suponía que veníamos a rescatar a la gente que se había levantado y protestado por un futuro mejor”, dijo Seigle. “Así que paralizar el potencial de Irán para generar ingresos durante muchos años definitivamente no iría en esa dirección”.

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Metz informó desde Ramala, Cisjordania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.