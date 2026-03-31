EEUU ataca un recinto nuclear iraní mientras Teherán golpea un petrolero frente a Dubái

Un probable ataque de Estados Unidos alcanzó la ciudad iraní central de Isfahán a primera hora del martes, provocando una enorme bola de fuego en el aire, y Teherán atacó un petrolero kuwaití completamente cargado en el golfo Pérsico.

Los ataques reflejaban la intensidad de la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron hace un mes contra Irán, que ha mantenido su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, cerrando la vital vía marítima para los envíos mundiales de energía, disparando los precios del petróleo y sacudiendo los mercados globales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha insistido en que hay avances en las conversaciones diplomáticas hacia un alto el fuego, compartió un video del ataque en Isfahán, en el que las explosiones iluminaban el cielo nocturno. Isfahán alberga uno de los tres sitios atacados anteriormente por el ejército de Estados Unidos en junio y es probable que parte del uranio altamente enriquecido de Irán esté almacenado o enterrado allí.

Mientras tanto, Israel informó que otros cuatro soldados habían muerto en su invasión de Líbano, al igual que otros dos cascos azules de Naciones Unidas, lo que llevó al Consejo de Seguridad de la ONU a programar una sesión de emergencia para más tarde el martes.

Irán continúa ataques a vecinos del Golfo y alcanza un petrolero en aguas de Dubái

Los precios al contado del crudo Brent, el referente internacional, rondaban los 107 dólares por barril en las primeras operaciones, un alza de más del 45% desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán.

El control férreo de Irán sobre el estrecho de Ormuz, la vía marítima que conduce fuera del Golfo Pérsico y por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial en tiempos de paz, ha impulsado los precios globales del crudo, al igual que sus ataques contra infraestructura energética regional en el Golfo.

En respuesta al creciente enojo árabe en el Golfo, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, sostuvo el martes que Teherán solo está atacando a las fuerzas de Estados Unidos. Varios estados han alentado a Washington a continuar la guerra hasta que se destruyan las capacidades militares de Irán.

“Nuestras operaciones están dirigidas contra agresores enemigos que no respetan ni a árabes ni a iraníes, ni pueden brindar seguridad alguna”, escribió Araghchi en X. “Ya es hora de expulsar a las fuerzas de Estados Unidos”.

Pese a esas palabras, continuaron los ataques contra objetivos civiles cuando un dron iraní alcanzó un petrolero kuwaití en aguas de Dubái, provocando un incendio que posteriormente fue extinguido, informó la Oficina de Medios de Dubái.

Cuatro personas en Dubái también resultaron heridas cuando escombros de un dron interceptado cayeron en una zona residencial.

Sonaron sirenas antiaéreas en Baréin, mientras el Ministerio saudí de Defensa indicó que había interceptado tres misiles balísticos lanzados hacia Riad, y que la caída de escombros de un dron interceptado al sureste de la capital causó daños menores en seis viviendas.

También sonaron sirenas en Jerusalén y se oyeron fuertes explosiones poco después de que el ejército israelí advirtiera de una andanada de misiles entrante desde Irán.

Israel y Estados Unidos lanzan una nueva oleada de ataques contra Irán

Israel y Estados Unidos lanzaron una nueva oleada de ataques contra Irán, que golpeó Teherán en las primeras horas de la mañana.

El video compartido por Trump parecía mostrar un ataque masivo contra Isfahán, donde satélites de la NASA de detección de incendios sugieren que las explosiones ocurrieron cerca del monte Soffeh, una zona en la que se cree que hay posiciones militares. Irán aún no ha confirmado el ataque.

Una imagen satelital tomada justo antes de los 12 días de junio entre Irán e Israel sugiere que Teherán trasladó una carga de uranio altamente enriquecido en camión a su instalación nuclear en Isfahán.

La imagen, de un satélite Pléiades Neo de Airbus Defense and Space, muestra un camión cargado con 18 contenedores azules entrando en un túnel del Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán unas dos semanas antes de que Estados Unidos bombardeara el sitio.

Analistas determinaron que el camión probablemente transportaba la mayor parte o la totalidad de las reservas de Irán de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%. Ese es un paso técnico corto hacia niveles de grado armamentístico del 90%.

La atención se centra en la isla de Kharg mientras llegan más tropas de asalto de EEUU

Trump dijo esta semana que “se están logrando grandes avances” en las conversaciones con Irán para poner fin a las operaciones militares. Pero afirmó que, si no se alcanza un acuerdo “pronto” y si el estrecho de Ormuz no se reabre de inmediato, Estados Unidos ampliaría su ofensiva “aniquilando por completo” centrales eléctricas, pozos petroleros, la isla de Kharg y posiblemente incluso plantas desalinizadoras.

Estados Unidos también envió un contingente de 2.500 infantes de marina a la región, y otro está en camino, además de ordenar el despliegue de 1.000 paracaidistas a la zona.

Trump ha hablado abiertamente de la posibilidad de intentar apoderarse de la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, e Irán ha acusado a Estados Unidos de usar la diplomacia para ganar tiempo hasta poder llevar más tropas.

Estados Unidos ya ha atacado posiciones militares en Kharg. Irán ha amenazado con lanzar su propia invasión terrestre sobre países árabes del Golfo y con minar el golfo Pérsico si tropas de Estados Unidos pisan su territorio.

En dos ocasiones durante el segundo mandato de Trump, Estados Unidos ha atacado a Irán durante conversaciones diplomáticas de alto nivel, incluidos los ataques del 28 de febrero que iniciaron la guerra actual.

Mueren cascos azules en Líbano mientras Israel combate a Hezbollah

El Consejo de Seguridad de la ONU tenía previsto reunirse en una sesión de emergencia el martes después de que funcionarios informaran que tres cascos azules en el sur de Líbano habían muerto en menos de 24 horas.

La misión de paz de la ONU en la región donde Israel combate a Hezbollah, un grupo político y militar respaldado por Irán, no dijo quién fue responsable de las muertes.

En Irán, las autoridades dicen que más de 1.900 personas han muerto, mientras que en Israel se han reportado 19 fallecidos.

Dos docenas de personas han muerto en estados del Golfo y en la ocupada Cisjordania. En Líbano, funcionarios dijeron que más de 1.200 personas han muerto y que más de 1 millón han sido desplazadas.

Diez soldados israelíes han muerto en Líbano, incluidos los cuatro anunciados el martes, mientras que 13 militares estadounidenses han muerto en la guerra.

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Rising informó desde Bangkok. Sally Abou AlJoud en Beirut contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.