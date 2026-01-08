Rusia libera a académico francés en intercambio por jugador de baloncesto

Laurent Vinatier, un académico político francés que cumplía una condena de tres años en Rusia y enfrentaba nuevos cargos de espionaje, ha sido liberado en un intercambio de prisioneros con Francia, informaron las autoridades el jueves.

El presidente francés Emmanuel Macron declaró en X que "nuestro compatriota Laurent Vinatier está libre y de regreso en Francia", expresando "alivio" y "gratitud" hacia el personal diplomático por sus esfuerzos para lograr su liberación .

A cambio, el jugador de baloncesto ruso Daniil Kasatkin, encarcelado en Francia y cuya extradición fue solicitada por Estados Unidos, fue liberado y regresó a Rusia el jueves, según un comunicado del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o FSB, difundido por las agencias de noticias estatales rusas.

La agencia estatal de noticias rusa Tass publicó lo que dijo ser un video del FSB que muestra a Vinatier con un chándal negro y una chaqueta de invierno siendo informado sobre su liberación, a lo que respondió "Gracias" en ruso, siendo conducido en un automóvil y abordando un avión después de que Kasatkin descendiera de él. No estaba claro cuándo se filmó el video.

Vinatier fue arrestado en Moscú en junio de 2024. Las autoridades rusas lo acusaron de no registrarse como "agente extranjero" mientras recopilaba información sobre "actividades militares y técnico-militares" que podría ser utilizada en detrimento de la seguridad nacional. Un tribunal lo condenó a una pena de prisión de tres años.

El año pasado, Vinatier también fue acusado de espionaje, según el FSB, un delito punible con entre 10 y 20 años de prisión.

El académico ha sido indultado por el presidente ruso Vladímir Putin, informó la agencia de seguridad.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia indicó que Vinatier estaba siendo recibido en el Quai d’Orsay junto a sus padres por el Ministro de Asuntos Exteriores Jean-Noël Barrot.

El ministerio apuntó que Barrot informó a los embajadores sobre la liberación de Vinatier "en el momento del tuit del presidente", durante un discurso a puerta cerrada. Barrot publicaría públicamente "después de su reunión con Laurent Vinatier y su familia", dijo el ministerio.

Putin prometió investigar el caso de Vinatier después de que un periodista francés le preguntara durante su conferencia de prensa anual el 19 de diciembre si la familia de Vinatier podría esperar un indulto presidencial o su liberación en un intercambio de prisioneros. El presidente ruso declaró en ese momento que no sabía "nada" al respecto.

Varios días después, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que Rusia había hecho "una oferta a los franceses" sobre Vinatier.

Vinatier es asesor del Centre for Humanitarian Dialogue, una organización no gubernamental con sede en Suiza, que dijo en junio de 2024 que estaba haciendo "todo lo posible para ayudarlo".

Los cargos por los que fue condenado están relacionados con una ley según la cual toda persona que recopile información sobre temas militares debe registrarse con las autoridades como agente extranjero.

Activistas de derechos humanos han criticado la ley y otras legislaciones recientes como parte de una represión del Kremlin contra medios independientes y activistas políticos, destinada a sofocar las críticas a la guerra en Ucrania.

En los últimos años, Rusia ha arrestado a varios extranjeros, principalmente estadounidenses, por diversos cargos criminales y luego los ha liberado en intercambios de prisioneros con Estados Unidos y otras naciones occidentales.

El mayor intercambio desde la Guerra Fría tuvo lugar en agosto de 2024, cuando Moscú liberó a los periodistas Evan Gershkovich y Alsu Kurmasheva, al estadounidense Paul Whelan y a disidentes rusos en un acuerdo multinacional que liberó a dos docenas de personas.

Kasatkin, el jugador de baloncesto ruso liberado en el intercambio del jueves, había estado detenido desde finales de junio tras su arresto en el aeropuerto Charles de Gaulle de París a petición de las autoridades judiciales estadounidenses y fue mantenido en custodia de extradición en la prisión de Fresnes mientras los tribunales franceses revisaban la solicitud.

El abogado de Kasatkin, Frédéric Belot, dijo a The Associated Press que el jugador había sido detenido en junio pasado a petición de Estados Unidos por presunta participación en fraude informático. Belot aseguró que Kasatkin fue acusado de haber actuado como negociador para un equipo de hackers. Según el abogado, Kasatkin había comprado una computadora de segunda mano que no había sido reiniciada.

"Creemos que esta computadora fue utilizada de forma remota por estos hackers sin su conocimiento", dijo Belot . "Es un jugador de baloncesto y no sabe nada de informática. Lo consideramos completamente inocente".

Belot, quien representa tanto a Vinatier como a Kasatkin, agregó que el investigador francés es “totalmente inocente de los actos de espionaje que se le imputaron”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.